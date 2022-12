Diário vai transmitir apuração em tempo real da eleição de Ribeirão Pires

Da Redação



09/12/2022 | 17:37



O Diário vai transmitir no site, em tempo real, a partir das 17h, a apuração do resultado da eleição suplementar municipal de Ribeirão Pires, no domingo (11). Os eleitores do município voltam às urnas porque o então prefeito Clóvis Volpi (PL), que venceu a eleição em 2020, teve o registro de sua candidatura cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em setembro. Desde então, a cidade é administrada interinamente pelo presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), seu filho e que também disputa o pleito.

Além de Guto, os eleitores poderão escolher entre Agnello (MDB), Amigão D’Orto (PSB), Carlos Sacomani (PMB) e Gabriel Roncon (Cidadania).

O Diário também fará cobertura on-line da votação no domingo, acompanhando os candidatos nos colégios eleitorais e o clima de campanha no município. Também vai apresentar todos os detalhes, com o resultado completo da eleição, na edição impressa de segunda-feira (12).