Taís Araujo e Lázaro Ramos recebem críticas após beijão em público

09/12/2022 | 17:10



Um casal feliz incomoda? Taís Araujo e Lázaro Ramos foram muito criticados após protagonizarem uma cena de beijo daquelas no meio da Times Square, maior ponto turístico de Nova York. O vídeo foi publicado no Instagram do casal, e gerou vários comentários negativos.

Na legenda da publicação, estava escrito:

Isso não é um tbt. Tá rolando agora. Beijinho gostoso em sua timeline. Boa maneira de comemorar o filme por aqui, não é?

Mesmo estando casados há 18 anos, o casal compartilhou um beijo técnico para as câmeras - o que incomodou parte dos internautas por sentirem uma falta de química entre os dois.

Entre as reclamações, um internauta viralizou com um comentário sobre tal química:

Senti nada com esse beijo não, achei igual eles beijam nas novelas!

Outro se revoltou:

Cade a língua nesse beijo?

Outros se incomodaram com a demonstração de afeto em um lugar público:

Lindíssimos! Porém fico com vergonha alheia de ver casal gravando o próprio beijo.

Outros saíram em defesa dos atores:

Gente, mais bonito que os beijos da farofa da Gkay!