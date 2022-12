São Bernardo anuncia reforço de peso para o Paulistão

Pedro Lopes

09/12/2022 | 16:53



O São Bernardo FC anunciou na manhã desta quinta-feira (8) um dos seus principais reforços para a temporada de 2023, o atacante Léo Jabá, de 24 anos. O anúncio do jogador foi feito através do Instagram do clube, e ele chega para a disputa do Campeonato Paulista, sem tempo de contrato divulgado.

Léo estava sem clube após terminar seu contrato com o PAOK, da Grécia. Ele foi revelado pelo Corinthians, onde disputou o Paulistão de 2017, e soma passagens por Akhmat Grozny, da Rússia, e Vasco da Gama. Após sua chegada ao clube, ele diz que está "feliz em voltar ao Brasil e feliz em voltar a disputar o Paulistão. É indiscutível a força do Campeonato Paulista e agradeço a confiança da diretoria do São Bernardo pela oportunidade”.

No Tigre, Léo Jabá voltará a trabalhar com o técnico Márcio Zanardi, que o treinou nas categorias de base do Timão. Ele confirmou que o contato do treinador pesou na sua decisão.“Conheço o trabalho do Márcio e assim que ele soube que meu vínculo tinha se encerrado lá na Grécia, ele me chamou. Ele já havia me chamado para vir para o Paulistão de 2022, mas eu ainda estava com contrato lá e não tinha como vir. Agora deu certo e espero corresponder em campo”, disse.

O atacante finalizou destacando o projeto esportivo do clube, ele disse que “o São Bernardo vem em ascensão no futebol, com conquistas recentes. O clube oferece a estrutura e já estou me sentindo muito bem com o grupo. Eu espero poder ajudar a equipe seja com gols ou assistências para o São Bernardo buscar fazer uma grande campanha assim como foi em 2022”.