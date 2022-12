Guto Volpi (PL) participa de sabatina do Diário nesta sexta (9)

Da Redação



09/12/2022 | 16:37



O candidato a prefeitura de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), participa nesta sexta-feira (9) da última sabatina realizada pelo Diário do Grande ABC. A cidade terá eleição suplementar para o cargo no próximo domingo (11).

Nesta semana, os candidatos José Carlos Agnello (MDB), Amigão D’Orto (PSB) e Gabriel Roncon (Cidadania) já participaram das sabatinas. O candidato Carlos Sacomani (PMB), que seria entrevistado na última quarta-feira (7), optou por não participar.

As entrevistas são transmitidas ao vivo, a partir das 19h, em dgabc.com.br e na página do Diário no Facebook.