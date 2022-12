A família Queiroz Pedroso... ...e a obra de Dona Mariquinha. Conceição, Taboão, Piraporinha, Eldorado... ...e a Diadema de Nossa Senhora.

Ademir Medici

MAUÁ

Na Semana Mauá, o historiador Renato Alencar Dotta traça um perfil da cidade entre o final do século XIX e início do século XX.

Mauá ainda se chamava Pilar. Povoado com poucas casas, e a pequena estação ferroviária. População muito católica.

Destaca-se a figura de Dona Mariquinha, Maria Queiroz Pedroso. Ela junta outros moradores antigos e ergue a primeira capela da Imaculada Conceição, uma santa de grande devoção popular. A capela se torna o principal polo religioso do lugar, ainda parte do Município de São Bernardo, que abrangia todo o Grande ABC.

No Pilar havia ainda a capela de Santa Cruz, que seria demolida décadas depois para a construção do Viaduto da Saudade.

A capela em louvor à Imaculada Conceição evoluiu e no mesmo local está hoje a igreja Matriz, da primeira paróquia de Mauá.

DIADEMA

Na Semana Diadema, o cineasta Diaulas Ullysses descreve a bandeira da cidade, bandeira que conta uma história.

São quatro faixas brancas e três faixas azuis.

As quatro faixas brancas representam os bairros principais quando da emancipação de Diadema, em 1959: Vila Conceição, Taboão, Piraporinha e Eldorado.

E as faixas azuis, representam o manto da santa, da Imaculada Conceição. Diadema, a coroa de Nossa Senhora, que brilha, que realça.

UMA FOTO

Quando se aproximava o aniversário de Mauá deste ano, o advogado e memorialista João Sérgio Rimazza, da eterna Comissão Memória de Mauá, lembrou da tia Neide Leardini, eleita Miss Mauá de 1957. E nos apresentou seu primo, Luiz H. Viola, que relembrou um dos grandes dias da sua mãe.

Um cortejo de carros pela Avenida Barão de Mauá, em 10 de fevereiro de 1957, conduziu Neide Leardini até a sede do Independente FC, onde foi coroada. E no dia 16 daquele mês realizou-se o Baile da Rainha, numa promoção da Folha de Mauá.

Em 21 de novembro, dona Neide Leardini completou mais um aniversário, o que nos fez lembrar da sua irmã, dona Carolina Leardini Rimazza, saudosa integrante da mesma Comissão Memória de Mauá.

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz H. Viola

UMA RAINHA. Neide Leardini, eleita e coroada Miss Mauá em 1957

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 2 – Sergio Miranda Paz

BRASIL. A representação nacional na cidade de Lusail, ao norte de Doha

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

2010. Na África do Sul, o Brasil do técnico Dunga e do capitão Lúcio terminou a Copa em sexto lugar, com a Espanha tornando-se campeã

MARCAS GUARDADAS

Luiz Romano.

São Caetano.

Vai Brasil...

Crédito da foto 4 – Acervo: Luiz Romano

1994. O selo do centenário do futebol no Brasil

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 11 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8254

MANCHETE – Cresce oposição ao projeto do ajuste fiscal.

No Congresso Nacional, pontos polêmicos como a criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira emperravam a votação.

SÃO CAETANO – Chuva derruba casas e deixa 30 desabrigados.

HOMENAGEM – Inaugurado o Parque Fernando Vitor, em Santo Amaro, numa homenagem ao ambientalista de Diadema morto um ano antes.

SANTOS DO DIA

Beato Hugolino Magalotti

Sabino

Dâmaso

Daniel, o Estilita.

HOJE

Dia da Bíblia. Data criada pelo governo do Estado em 1973 com base em projeto de Gioia Junior.

NOTA – O Dia da Bíblia tem duas datas: 30 de setembro para os católicos e segundo domingo de dezembro para os protestantes.

Dia do Engenheiro

Dia do Tango, em alusão ao nascimento do cantor Carlos Gardel, ocorrido nesta data, do ano 1890, em Toulouse, França. Uma data sempre lembrada pelo colaborador Humberto Moura, de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Duartina, considerado a Capital da Seda.

Pelo Brasil, entre outras cidades, aniversariam Cerro Corá (RN), Corguinho (MS) e Farroupilha e Guaporé (RS).

EM 11 DE DEZEMBRO DE...

1892 – Fundada a Sociedade de Mútuo Socorro Príncipe de Napoli, em São Caetano.

1977 – Fernando Sabino, escritor, estrava no Diário com a coluna “Dito e Feito”, de crônicas.