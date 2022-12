Inventário. Vídeos e filmes. A memória animada... ...das aniversariantes do mês!

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 00:06



“Vestida de azul e branco

Em Diadema

Consolação da Conceição do Acury

Versos iniciais da música O Tesouro de Diadema

DIADEMA

Diaulas Ullysses fala e apresenta um vídeo-clip da música-tema “O Tesouro de Diadema”, para o filme do mesmo nome realizado em 2014 na cidade.

Música e filme contam a lenda urbana onde o povo destruiu a capela do Acury achando que nela havia um tesouro escondido.

A atriz Ana Cláudia Lima, no papel de Nossa Senhora da Conceição, conta a história às crianças, enquanto outros atores encenam a destruição da capela.

O final é feliz. Nossa Senhora revela que o povo de Diadema, depois da destruição da capelinha, construiu uma igreja ainda mais bonita.

O filme foi realizado pela Oficina Metropolitana de Cinema, coordenado por Nikolas Maciel. Confiram no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=5PClbRkv5UM&t=23s

MAUÁ

Renato Dotta, nascido em São Caetano, morando em São Paulo e que trabalhou em Mauá, indica dois vídeos, ampliando o inventário que vai sendo esboçado por Memória: Samba-lenço de Mauá: a Verdade está no Corpo Catira Áz de Ouro,

Os vídeos focalizam o patrimônio imaterial de Mauá, ambos dirigidos pela professora mauaense Ana Paula Quinino.

ACURY. Cenário real da capela em que a comunidade de Mauá encenou o filme O Tesouro de Diadema, direção coletiva da comunidade diademense, com música de Diaulas Ullysses

NAS ONDAS DO RÁDIO

Tremendão.

E a Jovem Guarda.

Saudades...

Texto: Milton Parron

A morte do cantor e compositor Erasmo Carlos, um dos expoentes do movimento que revolucionou a música e os modismos e costumes da juventude dos anos 60 e 70, ainda repercute entre os fãs e os amigos do “Tremendão” como ele era chamado.

No programa “Memória”, que volta à rotina de seus horários na Rádio Bandeirantes, será prestada uma homenagem ao Erasmo com trechos de sua participação no programa da TV Record que se chamava “Jovem Guarda” e que deu origem ao movimento acima aludido.

Muitas entrevistas e depoimentos com os artistas importantes daquela época, entre eles, o próprio Erasmo, Roberto Carlos, Wanderleia, Martinha e Eduardo Araújo.

Serão dois programas sobre a “Jovem Guarda”, o primeiro neste final de semana e o outro nos dias 17 e 18.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Tremendão e a Jovem Guarda – I. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 16, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Especial: Roberto Carlos no México, numa gravação feita no final da década de 1980.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 2 – Sergio Miranda Paz

LUSAIL. Um dos palcos, a taça agigantada, a bike verde-amarela

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

2006. O Brasil dos “R” dos dois Ronaldos, do Roberto Carlos e... cadê o Rivaldo? Itália campeã na Copa disputada na Alemanha

MARCAS GUARDADAS

Luiz Romano.

São Caetano.

Vai Brasil...

Crédito da foto 4 – Acervo: Luiz Romano

1990. E o carimbo do primeiro dia de circulação...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 10 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8253

ESPECIAL – Dois hospitais da região – Santo André e Pereira Barreto – anunciavam sistema para evitar troca de bebês.

MÚSICA – O cantor Edson Cordeiro lançava seu primeiro disco, depois de um rápido passeio por Santo André, cidade onde nasceu e viveu até os 19 anos.

O passeio foi todo fotografado por Alberto Murayama, do Diário.

SANTOS DO DIA

Nossa Senhora do Loreto

João Roberts

Melquíades, papa.

Eulália de Mérida

HOJE

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Dia do Palhaço

Dia do Sociólogo