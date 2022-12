Após golaço na Croácia, Neymar Jr. atinge marca de 77 gols com a camisa da seleção e se iguala a Pelé

09/12/2022 | 15:10



Avisa que é ele! Neymar marcou um golaço contra a Croácia no jogo desta sexta-feira, dia 9, na Copa do Mundo do Qatar. Com isso, ele chegou a marca de 77 gols com a camisa da Seleção Brasileira, se igualando a Pelé. Não é para qualquer um, né?

Esse recorde é reconhecido apenas pela Fifa, no entanto. A CBF, por exemplo, considera que o Rei marcou 95 gols - já que alguns foram feitos em amistosos que eram disputados contra times comuns e não seleções de outros países.

Outro dado interessante é que Neymar marcou 77 gols em 123 partidas, enquanto Pelé fez o mesmo número, nas contas da Fifa, com 91 jogos.

Será que o craque brasileiro ainda consegue ultrapassar o Rei até nas contas da CBF?