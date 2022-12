Duas novas datas: 23 de abril de 1883 e... ...4 de junho de 1927. Renato corrige duas efemérides de Mauá Diadema, Cidade Vermelha...

Ademir Medici

MAUÁ

O historiador Renato Alencar Dotta já havia mostrado o erro na data de inauguração da estação ferroviária de Mauá. Na bandeira da cidade aparece o 1º de abril de 1883; na verdade, a data correta seria 23 de abril daquele ano.

Agora, com exclusividade para o programa “Memória na TV”, do DGABC-TV, Renato Dotta comprova que o nome da antiga Estação do Pilar foi trocado por Mauá, em homenagem ao Barão de Mauá – Irineu Evangelista de Souza – em 4 de junho de 1927, e não em 1926, como vinha sendo divulgado.

São informações importantes que vão atualizando a história da cidade.

DIADEMA

Já o cineasta Diaulas Ullysses fala sobre as antigas olarias de Diadema.

“Diadema é conhecida como a cidade vermelha. E não é por causa do partido. É por causa das olarias, do pó vermelho das olarias, tema de um documentário que pode ser visto no YouTube”, informa Diaulas.

NO AR

O vídeo com o trailer das entrevistas de Diaulas Ullysses (“Viva Diadema!”, disse ele) e Renato Dotta (que faz uma sugestão pela história de Mauá) estão no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Pesquisa e divulgação: Renato Dotta

NOTÍCIA HISTÓRICA. No Correio Paulistano, a data certa da inauguração da estação férrea de Diadema: 4 de junho de 1927

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 2 – Sergio Miranda Paz

TIMÃO. O corintiano Serginho não perderia esta imagem no Catar...

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

2002. O penta do Brasil na Copa da Coreia e do Japão: com a camisa 19, Juninho Paulista, que chegou a jogar na várzea de São Bernardo defendendo as cores do glorioso Acampamento do DER

MARCAS GUARDADAS

Luiz Romano.

São Caetano.

Vai Brasil...

Crédito da foto 4 – Acervo: Luiz Romano

1986. Os 15 anos de uma taça derretida...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 9 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8252

MANCHETE – Supremo indefere pedido de Collor.

Ministro Sydney Sanches mantinha a data do julgamento do presidente afastado para 22 de dezembro de 1992.

GRANDE ABC – Dos sete prefeitos eleitos, cinco pretendiam manter o atual sistema de funcionamento do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Alto Tamanduateí e Billings.

CULTURA & LAZER – Clarice Lispector, mulher de letras e enigmas. Repórter Paulo Carneiro focalizava os 15 anos da partida da grande escritora brasileira.

Crédito da ilustração 5 – Fernandes/Banco de Dados

LISPECTOR. Personalidade revelada através da literatura

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Entrevista com o padre José Silva e o maestro Claudinei, da Paróquia Nossa Senhora da Salete, em Santo André.

Novas receitas da Marilza.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

HOJE

Dia Nacional do Fonoaudiólogo

Dia Internacional contra a Corrupção

Dia do Alcoólico Recuperado

Dia Nacional da Criança com Necessidades Especiais

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime

SANTOS DO DIA

Leocádia de Toledo

Pedro Fourier

João (Juan) Diego Cuauhtlatoatzin

Gorgônia

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Indaiatuba, antigo povoado de Cocais, elevado à freguesia em 9 de dezembro de 1830. Separa-se de Itu em 1839.

Pelo Brasil: Arraial, Demerval Lobão, Isaias Coelho e Miguel Leão (PI), Cidade Ocidental e Novo Brasil (GO), Dom Feliciano e Guabiju (RS), Dom Pedro (MA), Guarapuava e Santa Fé (PR) e São Domingos do Capim (PA).

EM 9 DE DEZEMBRO DE...

1552 – Chega a São Salvador (BA) o segundo bispo do Brasil, dom Pedro Leitão.

1967 – Circula o nº 1 do jornal “A Imprensa”, em Rio Grande da Serra.

1972 – São Caetano inicia a instalação de 450 árvores de Natal coloridas nas principais ruas do Centro.

Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano inaugura cinco unidades de serviço.