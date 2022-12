Dicas para quem deseja comprar carro usado pela internet

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/12/2022 | 14:55



Apesar dos últimos acontecimentos políticos e econômicos no País, o sonho de investir na aquisição de um automóvel ainda permanece na lista de desejos de parte dos brasileiros. A diferença é que os modelos usados passaram a ser a preferência dos consumidores. Inclusive, um levantamento realizado no início do mês com usuários da cidade de São Paulo pela plataforma de comércio eletrônico OLX, observou que 81% deles têm a intenção de comprar um carro seminovo pela internet.

De acordo com Daniel Abbud, CEO e sócio-fundador da Dryve, fintech com foco no financiamento digital de automóveis, por mais que esse momento seja benéfico para o mercado, também é hora do consumidor ter cautela. “O aquecimento do segmento dos usados no ambiente virtual pode abrir margem para casos como os de golpes, por exemplo”, diz o executivo. Pensando em auxiliar quem quer seguir esse tipo de compra sem ter dores de cabeça, o profissional separou algumas dicas.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Defina o seu objetivo

O primeiro passo para ter sucesso na compra de qualquer tipo de veículo é ter em mente seu objetivo final. “Nesta etapa, uma ótima sugestão é refletir sobre as reais necessidades que o motivam a realizar a aquisição. Outro ponto importante é pensar no seu perfil como motorista. Para uma pessoa solteira, por exemplo, um tipo compacto e econômico pode ser uma alternativa. Já para uma família com filhos pequenos, o modelo deve ser mais espaçoso e com mais acessórios de segurança”, explica Daniel. Por fim, também é interessante pensar sobre o orçamento disponível e avaliar questões como preço do seguro, IPVA, facilidade de encontrar peças, manutenção e consumo do combustível.

Pesquise pelo RENAVAM ou placa do veículo

Após a definição e escolha do carro, um caminho fundamental para evitar golpes na internet é pesquisar. “Os dados do RENAVAM ou da placa não podem ser alterados. Portanto, o interessado pode encontrar todas as informações sobre o veículo por meio deles. Para isso, existem serviços de consulta de histórico veicular que, com a placa do automóvel, é possível checar questões como passagens por leilão, recalls, débitos veiculares e afins”, pontua o CEO.

Consulte a Tabela FIPE

A Tabela FIPE é a responsável por reunir os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, o que pode ajudar a definir um parâmetro para as negociações. “Se o carro estiver à venda por um valor muito abaixo do padrão, é motivo para desconfiar da venda”, reforça o executivo.