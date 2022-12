FMI elogia 'ações decisivas' tomadas pela China para estabilizar a economia

09/12/2022 | 14:38



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou nesta sexta-feira, 9, as "ações decisivas" tomadas pela China para estabilizar a economia. "A economia chinesa enfrenta desafios complexos: a atual pandemia de covid-19, a pressão das dificuldades no mercado imobiliário e a desaceleração da demanda global", pontou a líder, na Sétima Mesa Redonda "1+6".

Kristalina Georgieva congratula o país asiático por "recalibrar as políticas de covid-19; apoio contínuo à política macroeconômica; medidas tomadas para enfrentar as dificuldades no setor imobiliário e ações para continuar abrindo a economia chinesa e acelerando as reformas estruturais baseadas no mercado".

"Vemos espaço para um envolvimento mais sistemático em questões de dívida, onde a China pode desempenhar um papel ativo. Durante a mesa redonda, fomos lembrados de que 1,5 bilhão de pessoas - muitas delas aqui na China - saíram da pobreza por causa de uma economia mundial integrada", destacou Kristalina Georgieva.