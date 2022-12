Bia Haddad concorre à prêmio da ITF por desempenho na Billie Jean King Cup

09/12/2022 | 14:30



Beatriz Haddad Maia foi indicada pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) ao prêmio Heart Award, por seu desempenho como representante do Time Brasil na Billie Jean King Cup. A votação, aberta ao público no site oficial do torneio, termina no próximo dia 16, quinta-feira, e o resultado será divulgado um dia depois, na sexta.

Com vitórias sobre as argentinas Nadia Podoroska e Maria Lourdes Carle, em duelos do Grupo 1 das Américas, a tenista número 1 do Brasil e 15 do ranking da WTA manteve-se invicta na temporada da Billie Jean King Cup. Assim, ajudou a equipe brasileira a conseguir uma vaga nas qualificatórias da competição por equipes.

Bia já concorreu outras duas vezes ao prêmio, que reconhece as jogadoras que representam seus países com distinção. Após não vencer quando indicada em 2018 e em maio deste ano, espera receber a honraria para se juntar às compatriotas Teliana Pereira e Carolina Meligeni, vencedoras de 2014 e 2019, respectivamente.

As concorrentes da melhor tenista do Brasil são Kaja Juvan (Eslovênia), Marta Kostyuk (Ucrânia) e Sinja Kraus (Áustria). A vencedora receberá uma premiação de US$ 2 mil, que serão doados para uma instituição beneficente de sua escolha.

Beatriz Haddad Maia viveu em 2022 a melhor temporada de sua carreira. Conquistou os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, na grama, e também o WTA 125 de St. Malo. Além disso, Bia Haddad ainda foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto. A campanha a colocou entre as candidatas ao prêmio da WTA de tenista que mais evoluiu na temporada.

Nas duplas,também se destacou. Foi finalista do Aberto da Austrália e do WTA 1000 de Guadalajara, além de erguer o troféu no WTA 500 de Sidney, do WTA 250 de Nottingham e do WTA 125 de Paris. Ele se garantiu para o WTA Finals como uma das oito melhores duplas da temporada, feito inédito para o tênis feminino brasileiro, e foi eliminada do torneio na fase de grupos, ao lado da parceira casaque Anna Danilina.