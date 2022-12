Palavra do Leitor - 9 de dezembro de 2022

Da Redação



Moro

Moro. Como amplamente divulgado, não conseguiu comprovar domicílio em São Paulo para se candidatar ao Senado; teve as contas da campanha rejeitadas pela terceira vez pela área técnica do TRE do Paraná (Política, ontem). Enquanto recebia vencimentos pelo trabalho como juiz federal, teve sentenças anuladas da Lava Jato, por ter sido declarado "parcial". Parece que o nobre causídico precisa urgentemente de um bom advogado, competente, para defesa de suas causas ­- apresentar suas razões e advogar em causa própria não está dando certo.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Repasse de verbas

Li a reportagem de que o governo do Estado, com relação aos repasses das verbas da Secretaria de Educação, enviou R$ 120 milhões para São Bernardo, R$ 30 milhões para Santo André e R$ 5 milhões para São Caetano só porque são do PSDB (Política, dia 19). E para os outros? Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra? Acho que este governo inescrupuloso só deve ter mandado um pirulito. É vergonhoso e lamentável ter um governo que dá tudo para os amigos, e uma banana e um pirulito para os que não rezam com ele. Quem se lembra o que fizeram João Doria, Rodrigo Garcia e Orlando Morando quando este jornal defendeu a implantação do Metrô que ligaria o Grande ABC à Estação Tamanduateí? Optaram, contra a vontade de todos os moradores, por uma linha de ônibus. A partir de 2023, São Paulo terá um novo governador. Espero que o sr. Tarcísio de Freitas não tenha tomado a mesma vacina deste trio inescrupuloso e que governe para todo paulista e não apenas para os amigos.

Copiniano de Souza - São Bernardo

Amazônia

Os criminosos e os delinquentes madeireiros são responsáveis pelos desmatamentos e pelas queimadas da nossa Amazônia -­ Amazônia essa que tem cinco milhões de quilômetros quadrados de área. Essa mesma Amazônia, literalmente legal, que ocupa aproximadamente 60% do território brasileiro seria o sexto maior país do mundo em extensão de território, isso distribuído por quase 780 municípios. Além dessa grilagem de terra, existe também a extração ilegal de madeira e do nosso ouro. Esses muitos criminosos tentam tirar a paz dos primeiros habitantes que lá existem, que são os povos indígenas, os mesmos índios que o bandeirante Borba Gato tinha o desejo de torná-los escravos. Temos a emergente necessidade que nossos governantes e políticos eleitos cumpram de vez, com suas promessas de partidos, discursos e palanques e ponham um ponto final nessa criminalidade contra a nossa Amazônia.

Cecél Garcia - Santo André

Golpe no Peru

Congresso do Peru de parabéns! Já que, horas após a tentativa de Golpe pelo reacionário presidente Pedro de Castillo, que havia determinado o fechamento do Congresso, esse mesmo Parlamento, em tempo recorde aprovou com ampla maioria, o impeachment do presidente peruano. Que inclusive está preso (Política, ontem). Certamente, este teria sido também o destino deste desumano e incendiário Jair Bolsonaro, que, em boa parte de sua gestão, incitava suas milícias a manifestar ruidosamente pelo fechamento do STF e do Congresso. Assim como as nossas instituições estão sólidas e não se intimidaram com as ameaças antidemocráticas de Bolsonaro, o Peru dá também um grande exemplo não abrindo mão do regime democrático que dá o direito inconteste de ir e vir a todo cidadão.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Educação

Bateu-me uma tristeza ao pegar o Diário e ver, logo na Primeira Página (ontem), que a Fundação Santo André optou por fechar o colégio. Ler que uma escola está fechando sempre me deixa entristecida, com a sensação de que a civilização regrediu um passo.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André