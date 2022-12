O futuro do Polo Petroquímico do ABC

Francisco Ruiz



09/12/2022 | 14:11



No ano em que comemora meio século de existência, o Polo Petroquímico do Grande ABC, o primeiro do Brasil e um dos mais importantes polos em operação, dá início a um processo histórico de organização, nos moldes dos modelos de governança químicos europeus. Esse movimento é essencial para garantir a perenidade das indústrias de primeira e segunda gerações que compõem o Polo e alimentam centenas de empresas do ramo distribuídas pelo Brasil.

Responsável por um faturamento de R$ 11 bilhões e pela geração de 10 mil empregos diretos e indiretos, o Polo do Grande ABC passou por expressivas mudanças tecnológicas ao longo dos últimos 50 anos. Além disso, o consumo de água foi substituído por água reciclada com o Aquapolo, responsável, nos últimos dez anos, pelo tratamento do esgoto sanitário da região, produzindo só para o Polo o equivalente ao consumo de água de uma cidade com 300 mil habitantes. A despeito de sua importância estratégica, o Polo não se constituiu num complexo industrial integrado espacialmente, de forma planejada, a exemplo de outros complexos ao redor do mundo. O Polo não existia institucionalmente, tornando mais desafiador o desenvolvimento baseado em políticas públicas municipais e estaduais.

Cientes de que a sua perenidade depende do reconhecimento por parte do Poder Público do território ocupado pelo mais antigo Polo Petroquímico do Brasil como área de interesse para o desenvolvimento industrial, o Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) e as prefeituras de Mauá e Santo André assinaram, em agosto deste ano, o decreto que delimita a área do Polo como um complexo de indústrias e empresas do setor químico, petroquímico e engarrafamento de GLP (gás liquefeito de petróleo). O decreto também cria o Comitê Gestor de Governança do Polo com participação paritária da sociedade civil, iniciativa privada e Poder Público. O reconhecimento institucional permitirá delimitar a zona de interesse do Polo e fomentar políticas públicas de interesse coletivo, sendo essencial para garantir mais competitividade às empresas e a continuidade de programas e projetos de interesse comunitário, independente das mudanças naturais de gestores e agentes públicos. Essas políticas precisam ser de Estado e não de Governo.

Para que possa cumprir o seu papel de agente de desenvolvimento sustentável e planejar a indústria química do futuro, gerando mais empregos e arrecadação, a segurança jurídica do Polo é primordial. A delimitação de sua área é o primeiro passo. A região do Grande ABC é a melhor esquina industrial do País e queremos celebrar mais 50 anos do Polo.

Francisco Ruiz é gerente-executivo do Cofip ABC.