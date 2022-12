O deputado eleito e a promessa de verba

Da Redação



09/12/2022 | 13:52



Eleito deputado federal, o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade), só vai assumir o cargo no dia 1º de fevereiro, mas desde já promete que encaminhará R$ 20 milhões a Ribeirão Pires, por meio de emenda parlamentar, para equipar o Hospital Santa Luzia, cujas obras ficaram paradas durante oito anos e foram retomadas após a Prefeitura garantir R$ 16 milhões junto ao governo do Estado. A previsão da administração é que a unidade esteja pronta no primeiro semestre de 2024, mas o futuro parlamentar assumiu o compromisso de ajudar o município antes mesmo de ocupar sua cadeira na Câmara Federal. "Vou trabalhar forte nessa questão a partir de 1º de fevereiro, quando assumir o mandato em Brasília."

Bastidores

Olho no lance

O presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), fez no domingo uma postagem em homenagem ao São Caetano, que naquele dia completava 33 anos. Apareceu na imagem ao lado de Agostinho Folco, líder da torcida Bengala Azul. No texto ele afirma que o clube tornou a cidade conhecida no Brasil e no mundo, e que tinha certeza de que dias melhores viriam. Na segunda-feira, um dia depois, o São Caetano realmente tornou-se notícia nacional. O time foi a leilão com lance mínimo de R$ 90 milhões.

Que não fique às moscas

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou ontem o Terminal Batistini, equipamento que custou R$ 27,5 milhões e que promete facilitar o acesso ao transporte coletivo para os moradores do Batistini e dos bairros do entorno. Assim como o Terminal Grande Alvarenga, que foi construído onde era o campo do Triângulo Esporte Clube, o Batistini também foi erguido em terreno onde um dia foi o campo do time do bairro. Inicialmente vai abrigar a operação de três linhas municipais e uma intermunicipal, mas o que os usuários esperam da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) é que em breve outras linhas sejam integradas, o que demorou para acontecer no Terminal Alvarenga, que ficou bom tempo às moscas e só passou a ter maior serventia quando começou a receber ônibus que fazem viagens para outras cidades de São Paulo e de outros Estados. Estes paravam na rodoviária do Centro, e a mudança provocou uma grita geral.