'Harry & Meghan': Príncipe Harry revela o maior arrependimento da sua vida

09/12/2022 | 13:20



O Príncipe Harry contou que se arrepende profundamente por ter usado um uniforme nazista em uma festa à fantasia em 2005. O depoimento foi feito durante a nova série documental sobre o duque de Sussex e sua esposa, Meghan Markle, intitulada Harry & Meghan, da Netflix.

Mostrando os bastidores da vida do casal real, a série trouxe o filho da Princesa Diana, que tinha 20 anos na época, para falar sobre o episódio, no qual ele chamou de um "dos maiores erros" da sua vida e que "sentiu-se muito envergonhado depois". Ele está falando sobre uma festa em Londres, que recebeu mais de 250 convidados, e estava vestido como um soldado nazista com uma braçadeira vermelha estampada com uma grande suástica.

"Tudo o que eu queria fazer era consertar", lamentou, e em sequência disse que a situação foi resolvida com muita educação e conscientização.

"Nesta família, às vezes você faz parte do problema e não da solução. Há um grande nível de viés inconsciente. Na verdade, não é culpa de ninguém. Mas uma vez que foi apontada ou identificada dentro de você, você precisa corrigi-la. É um trabalho constante em andamento para todos, inclusive para mim", disse.

Harry contou que logo após o caso, "poderia ter simplesmente ignorado e provavelmente cometido os mesmos erros repetidamente", no entanto, usou o episódio para "aprender com" a experiência. "Conversei com o rabino-chefe de Londres, o que teve um impacto profundo em mim. Fui a Berlim e conversei com um sobrevivente do Holocausto", revelou.