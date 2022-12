Público lota Paço de Santo André para acompanhar Brasil x Croácia; veja fotos

Da Redação



09/12/2022 | 13:17



O jogo entre Brasil e Croácia fez lotar o Paço de Santo André na tarde desta sexta-feira (9).

O público começou a chegar por volta das 11h20, a maioria com camisas da Seleção e acessórios nas cores verde e amarelo. Alguns grupos chegaram a levar até cadeiras de praia. A prefeitura instalou dois telões para que as pessoas pudessem acompanhar a partida.

Durante o primeiro tempo, os torcedores aplaudiram as jogadas assertivas do Brasil e os erros do time adversário. Mesmo sem gols nos primeiros 45 minutos, o andreense João Batista apostou no placar de 1x0 para o Brasil. "Minha expectativa é que o Richarlison marque, mas pode ser qualquer um dos atacantes", comentou. Além de opções de alimentação disponíveis no espaço, após a partida, a pista de patinação no gelo estará aberta para o público (adultos e crianças). Para patinar é necessário realizar inscrição prévia no site do Natal Solidário (www.natalsolidariosantoandre.com.br), além de levar 1 kg de alimento não perecível por pessoa.

Caso o Brasil vença a partida, haverá transmissão do próximo jogo, que ocorrerá na terça-feira (13), às 16h.