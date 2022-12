Difusão do IPCA passa de 68% em outubro para 59% em novembro

09/12/2022 | 12:15



O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 68% em outubro para 59% em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de difusão de novembro foi o menor desde agosto de 2020, quando estava em 55,17%.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, as promoções da Black Friday podem ter contribuído para a queda no índice de difusão.

"Desde que a Black Friday se firmou no calendário, temos notado em novembro queda de preços em equipamentos de informática, eletrodomésticos e itens de higiene pessoal", contou Kislanov. "Observamos preços promocionais sendo praticados em lojas diferentes", acrescentou, sobre a edição 2022.

A difusão de itens alimentícios passou de 68% em outubro para 65% em novembro. Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 68% em outubro para 54% em novembro.