Neymar Jr. chega de óculos escuro para jogo decisivo da Copa do Mundo do Qatar e web reage: Vale minha vida

09/12/2022 | 12:10



Os ânimos estão bem agitados nesta sexta-feira, dia 9, enquanto a seleção brasileira se prepara para mais um jogo decisivo na Copa do Mundo do Qatar, mas parece que seguir um pequeno padrão pode acalmar um pouco as coisas.

Enquanto descia do ônibus no estádio Cidade da Educação, Neymar Jr. causou alvoroço ao aparecer com óculos escuros, tradição que parece atrair sempre a vitória para o jogador. E é claro que a internet não ia deixar de comentar o momento, né? Cheios de certeza sobre o placar favorável para o Brasil, os internautas postaram suas reações no Twitter.

Neymar chegou de óculos, esquece, hoje é dois dele, apostou uma.

Pelos óculos que o Neymar chegou usando no estádio, cravo vitória do Brasil com no mínimo um gol do homem.

Neymar está igual um Transformer com esse óculos, brincou outra.

Esse óculos do Neymar vale minha vida.

Quanto deve custar esse óculos do Neymar?, questionou mais um.

E a gente te responde! O modelo de óculos escuro que o jogador do Paris Saint Germain chegou usando é da marca Oakley. A versão Thump tem um fone com Bluetooth e custa quase 300 reais no site oficial da marca. Que chique, né?