Saiba como devolver produto comprado no Mercado Livre

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/12/2022 | 11:55



É possível devolver produto comprado no Mercado Livre gratuitamente. Para isso, no entanto, é necessário que o item esteja sem uso, na embalagem original e com todos os acessórios, além de empacotado. A etiquetagem e o despacho, por sua vez, são feitos em uma agência conveniada. Mas o cliente só deve se dirigir a ela quando tiver um QR Code em mãos. Veja como fazer o pedido de retorno via aplicativo e obter o código para realizar a devolução.

1. Abra o aplicativo do Mercado Livre em seu celular. Mude para a aba “Notificações”. Procure pelo produto que deseja retornar e clique em “Devolver grátis”.

2. O Mercado Livre dará várias justificativas para retornar a compra. Escolha a que melhor cabe na sua situação.

3. O produto só pode ser devolvido se estiver sem uso, na embalagem original e com todos os acessórios. Se o item se enquadra nas condições, clique em “Confirmar” e continue o processo.

4. O Mercado Livre informa que o valor será retornado conforme o meio que você usou para pagar. Confira o dado e dê um toque em “Continuar”.

5. Aperte “Confirmar devolução” para finalizar o procedimento.

6. Selecione “Ver status da compra”.

7. Pronto! Você deverá levar o produto até um ponto do Mercado Livre – descubra locais no botão “Ver agências próximas”. No balcão, também será necessário apresentar QR Code ou código exibido no aplicativo.

Na galeria, veja em capturas como devolver produto comprado no Mercado Livre. O passo a passo foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: