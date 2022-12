Novos ministros serão 'possivelmente' anunciados na semana que vem, diz Lula

09/12/2022 | 11:23



"Preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para que nossa estrutura comece a funcionar", disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final da manhã desta sexta-feira, 9, ao anunciar parte do seu ministério. Em pronunciamento à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília, o presidente eleito afirmou ainda que "possivelmente" semana que vem, depois da diplomação, irá apresentar mais ministros. "Vai chegar uma hora que vão ver mais mulheres do que homens e participação de afrodescedentes", disse o petista.

Haddad

Lula confirmou que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) será o novo ministro da Fazenda. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em 8 de setembro, Haddad sempre esteve na lista de favoritos de Lula. Tudo dependia da disputa pelo governo de São Paulo.

Apesar de derrotado, Haddad obteve a maior votação do partido em solo paulista desde a redemocratização, o que embalou a eleição do presidente eleito e praticamente carimbou o passaporte do aliado para a Esplanada dos Ministérios. O nome do ex-prefeito ganhou ainda mais força após ele acompanhar Lula em viagem à Conferência do Clima (COP 27) no Egito e a Portugal.