Harry Styles não teve instrumentos roubados e show em Curitiba continua, diz jornal

09/12/2022 | 11:11



Os fãs de Harry Styles acordaram com uma notícia preocupante. A web foi tomada por boatos de que uma van com instrumentos do cantor teria sido roubada a caminho do Paraná, e com isso, vieram os questionamentos: Styles vai manter as apresentações no Brasil? A reposta é sim!

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a Live Nation Entertainment, responsável pelos shows do cantor no país, afirmou que tudo não passa de boatos. A van roubada continha apenas camisetas e souvenires, que seriam vendidos durante a apresentação.

O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba. A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de hoje à noite, declarou a Entertainment.

O cantor deve se apresentar em Curitiba neste sábado, dia 10.