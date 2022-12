Após fim do casamento com Mari Bridi, Rafael Cardoso afirma: - Primeiro vou cuidar do meu coração sozinho

09/12/2022 | 11:10



Rafael Cardoso participou do podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e falou sobre o fim do seu casamento com Mari Bridi após 15 anos e dois filhos.

Sincero, ele contou que o fim do relacionamento fez ele se reconectar com alguns amigos.

- Fui muito feliz com a minha esposa, com a família que a gente tinha daquele formato. A família só mudou de formato. A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico, que a vida muda. Eu me reconectei com vários amigos que não falava mais por conta da rotina. Mas estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia.

Rafael também explicou que o fim do casamento é um resgate dele mesmo:

- Eu não lembrava mais nem de qual música eu gostava sem ser junto com ela ou família. Então, é um resgate de mim mesmo.

Durante a conversa, o ator aproveitou para explicar uma polêmica que aconteceu nos últimos dias. Segundo ele, algumas pessoas distorceram as suas palavras:

- Aproveitar para esclarecer porque perguntaram se estava solteiro, falei que estava solteiro, e a galera já solta: Está solteirão, vai pegar não sei quem, vai até pegar Anitta. Os caras colocam palavras na boca, um sensacionalismo, foi deselegante. Um mês que está separado já, estava segurando tudo e teve esse caso.

Sobre a possibilidade de viver um novo relacionamento, ele declarou:

- Todo mundo vai viver. Eu vou viver, ela vai viver uma vida diferente. Primeiro vou cuidar do meu coração sozinho.

Rafael também falou sobre a sua arritmia:

Eu até sofri, por conta da separação, fiquei nervoso e comecei a ter uma arritmia. Me senti mal, meio com crise de pânico, mas passou.