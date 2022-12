Exterior moderado apoia leve alta do Ibovespa antes de anúncio de ministros

09/12/2022 | 10:57



A valorização das commodities e das bolsas internacionais sustenta a alta do Ibovespa na abertura nesta sexta-feira, após dois pregões seguidos de queda. Na quinta-feira, o índice fechou em baixa de 1,67%, aos 107.249,04 pontos. Os planos de reabertura chinesa e de reestruturação de incorporadoras dão o tom aos mercados, enquanto os investidores aguardam dados de inflação dos Estados Unidos, a poucos dias de decisão de política monetária por lá e na Europa.

Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro, com desaceleração para 0,41% (igual à mediana), após alta de 0,59%, reforça a busca moderada por risco por aqui, a despeito do reforço das preocupações do Banco Central no Copom desta semana com o fiscal, indicando pressão de alta nos juros. Destaque para Magazine Luiza (1,76% de alta) e Locaweb (1,58%), que estavam entre as oito maiores elevações do índice Bovespa por volta de 10h30.

Apesar de noticias positivas, dificilmente o índice conseguirá terminar a semana com ganhos, dado que até o momento acumula perdas de 4,18% no período. Além do mais, o pregão pode ser envolto por instabilidade, enquanto o mercado espera a divulgação de alguns nomes de ministros que comporão a equipe do novo governo. E mais: a liquidez tende a ser reduzida pode conta do jogo do Brasil na Copa (12 horas).

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar os primeiros nomes de cinco ministérios ainda nesta manhã. A decisão de antecipar em alguns dias o anúncio dos ministros é para tentar solucionar impasses com a Câmara, com as Forças Armadas e, ainda, para acalmar o mercado.

Conforme a MCM, a indicação de Haddad já está precificada pelos investidores que aguardarão os nomes de sua equipe e suas primeiras manifestações sobre política econômica. Porém, os sinais da equipe a ser anunciada serão acompanhados com afinco pelo mercado, dadas as elevadas preocupações fiscais.

"Muito ruído em meio ao processo de sucessão. A aprovação da PEC da Transição na Câmara tem sido dificultada pelos 'jabustis' colocados e o tamanho da proposta, e o STF ainda julgando o orçamento secreto", resume em comentário matinal o economista Álvaro Bandeira.

Além disso, há "barulho" em torno da Petrobras, acrescenta o também consultor de finanças. Ontem, o coordenador dos Grupos Técnicos do gabinete de transição, Aloizio Mercadante, voltou a defender investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras. "Tentaremos 'abrasileirar' preço do combustível no próximo governo", disse Mercadante. "Não sei o que isso significa, mas certamente não é bom", avalia Bandeira. Apesar da alta acima de 1% do petróleo, as ações da estatal cediam em torno de 0,70% perto de 10h30.

Após alta mais cedo, os índices futuros de ações passaram a ceder, após a divulgação do indicador de inflação ao produtor dos EUA, o PPI, que subiu 0,3% em novembro ante outubro ante previsão de elevação de 0,2%. Na Europa, as bolsas subiam. Já o minério de ferro subiu 4,69%, a 814,50 yuans, em Dalian, puxando para cima as ações do setor na B3, com Vale ON avançando quase 2,50%.

Na Ásia, os investidores demonstraram apetite a risco após a desaceleração maior que a esperada da inflação ao consumidor (CPI) da China, planos de reabertura local e sinais de "progressos significativos na formulação de um projeto de reestruturação" da incorporadora chinesa Sunac com credores offshore. Em tese, a indicação é de melhora da atividade do gigante asiático, o que tende a ser positivo para o Brasil - principal parceiro da China - e para o Ibovespa.

Na seara corporativa, destaque para a B3, que divulgou guidance para 2023 e aprovação para o programa de recompra de até 250 milhões em ações ordinárias. Já a PetroRio informou que produziu 48.637 boepd em novembro, uma queda de 0,4% ante outubro. As ações das duas empresas tinham sinais divergentes, com recuo de 0,17% e alta de 0,57%, pela ordem.

Às 10h35, o Ibovespa subia 0,25%, aos 107.512,86 pontos, depois da máxima aos 107.967,52 pontos, com valorização de 0,67%, e abertura aos 107.249,76 pontos (-0,01%).