“123456” continua sendo a senha mais utilizada no Brasil

A NordPass publicou seu relatório com as senhas mais escolhidas pelas pessoas em todo o mundo e incluiu uma lista de alguns países em particular, como Brasil, Chile, Colômbia, Espanha e México. A ESET alerta que os dados dão perspectiva sobre o atual nível de maturidade dos usuários em um aspecto muito sensível sobre a segurança da informação: muitas pessoas continuam escolhendo sequências fracas, previsíveis e fáceis de adivinhar para proteger suas contas de e-mail, redes sociais ou outros serviços online.

A lista da NordPass, com as 200 senhas mais comuns, resulta de uma análise em um banco de dados de 3 TB, contendo credenciais que foram expostas em incidentes de segurança. Esta informação foi recolhida graças à colaboração de investigadores independentes e especializados na investigação de ataques.

A tabela é ordenada de acordo com o número de vezes que a mesma senha foi usada, incluindo a quantidade em que esteve presente no banco de dados e o tempo que levaria para ser descriptografada por meio de um ataque de força bruta. Desta vez, ao contrário do que vinha acontecendo, “123456” não é mais o mais utilizado a nível global, mas seu lugar foi ocupado por outra senha que constantemente se mostra presente neste relatório: “password” – ou “senha” em português.

A tabela a seguir mostra uma coluna para cada um dos cinco países estudados particularmente. Em todos, a senha mais utilizada é a mesma: 123456. Além disso, algo que pode ser facilmente analisado é o número de variantes de “123456”, que também é observado globalmente.

“Os resultados mostram que ainda é essencial conscientizar as pessoas sobre a importância de criar senhas longas, difíceis de prever e exclusivas para cada conta ou serviço online. Além disso, os usuários devem saber que tudo isso pode ser alcançado usando um gerenciador de senhas no computador ou telefone, já que esses serviços contemplam todas essas necessidades. Finalmente, lembramos a todos da importância de habilitar a autenticação de dois fatores em todos os serviços que eles usam para que a segurança de suas contas não dependa apenas da senha”, conclui Camilo Gutiérrez Amaya, Chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET.