Renato Aragão recebe previsão de alta hospitalar

09/12/2022 | 09:10



Para afastar ainda mais a preocupação com a saúde de Renato Aragão, a colunista Fábia Oliveira divulgou a possível data que o humorista poderá deixar o hospital após ficar dois dias internado.

Segundo as informações da jornalista, a esposa do ator, Lilian Aragão, confirmou que Renato recebeu a previsão de alta para a manhã desta sexta-feira, dia 9. Assim, ele poderá assistir ao jogo da Copa do Mundo do Qatar em casa com a família.

Renato teve um AIT e está no hospital para vigilância neurológica. Ele está bem e estamos cuidando com muito carinho. O médico responsável por seu tratamento é o Dr. Paulo Niemeyer, informou a esposa do artista.