Gabriel Roncon diz que seu nome estará nas urnas

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



09/12/2022 | 09:01



Candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar que acontecerá no próximo domingo (11), Gabriel Roncon (Cidadania) afirmou na sabatina promovida pelo Diário, na noite de ontem (8), que o seu nome estará na urnas, apesar do indeferimento de sua candidatura no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral).

"Esse é um problema partidário, o que é muito simples de se resolver. Eu sou ficha limpa, não tenho nenhum problema jurídico. O eleitor que digitar 23 na urna no próximo domingo verá meu nome e minha foto", afirmou Gabriel Roncon.

O candidato revelou que a ação de impugnação de sua candidatura partiu de Kiko Teixeira (PSDB), ex-prefeito de Ribeirão e de quem Gabriel foi vice, e atual secretário de Administração e Inovação de São Bernardo.

"Eu sempre ajudei o Kiko em tudo. Quando foi prefeito de Ribeirão, ele mal conhecia a cidade. Muitas vezes eu ia nas reuniões no lugar dele. Apesar disso, hoje ele tenta me tirar da disputa e impedir a minha candidatura politicamente. Mas, como eu disse, é um processo partidário, muito fácil de se resolver", afirmou Gabriel.

O TRE-SP indeferiu a candidatura de Gabriel Roncon por conta de uma intempestividade na formação da chapa. Para o juiz eleitoral Danniel Adriano Araldi Martins, o fato de o nome a prefeito ter sido definido em 7de novembro, enquanto o nome da candidata a vice-prefeita, Eliete Vieira (Cidadania), foi escolhido apenas dois dias depois, configura irregularidade no processo.

O Tribunal informou, no entanto, que o nome de Gabriel aparecerá nas urnas, já que trata-se de um indeferimento com prazo recursal, isto é, que cabe recurso por parte do candidato, o qual ele já apresentou ao TRE.

PROPOSTAS DE GOVERNO

Gabriel Roncon declarou que a sua primeira medida como prefeito, caso eleito, será revogar a taxa do lixo. O candidato ainda afirmou que pedirá para a Câmara voltar do recesso antes do prazo para votar a revogação da lei municipal que estabelece a cobrança da taxa na conta de água.

"A taxa do lixo tem feito diversas pessoas deixarem de comer para pagar a cobrança e não ter a água cortada. A Prefeitura diz que o problema é a Sabesp, e a Sabesp diz que o problema é a Prefeitura. O prefeito interino, Guto Volpi (PL), fez um vídeo rasgando o contrato com a Sabesp, mas a cobrança continuou. Vou eliminar essa taxa das nossas contas de água", disse Roncon.

O candidato também falou sobre a necessidade do retorno do Festival do Chocolate, cancelado no início da pandemia. Gabriel comentou ainda sobre a necessidade de atrelar a tradição do chocolate em Ribeirão Pires com a industrialização no município.

"Por que Ribeirão não tem nenhuma fábrica de chocolate? Isso é algo quevamos projetar para os próximos dois anos. A tradição do Festival do Chocolate na cidade seria um ótimo atrativo para as empresas do ramo. Temos que facilitar a vinda de empresas para a cidade, e essa é uma ótima forma. Eprecisamos voltar com o festival, também, que atrai turistas, imprensa, traz as pessoas para Ribeirão Pires",declarou o candidato.

Gabriel anunciou que não irá parar nenhuma obra que esteja em andamento e disse que irá manter uma relação próxima com o novo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Temos a obra do Hospital Municipal, que precisa ser concluída o mais rápido possível. Meu mandato estabelecerá um diálogo muito próximo com o Tarcísio, trabalharemos para que os recursos que já estão aqui sejam mantidos e que cheguem cada vez mais para realizarmos todas as obras que Ribeirão necessita", disse.