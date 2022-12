Câmara de São Caetano adia licitação que tem edital idêntico ao que foi usado em certame de município gaúcho

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



09/12/2022 | 08:48



A Câmara de São Caetano decidiu adiar para a próxima segunda-feira a licitação que visa a contratação de uma empresa para a prestação de serviços na área de tecnologia. O pregão estava marcado para a manhã de hoje (9), mas o Legislativo, sob comando do vereador Tite Campanella (Cidadania) não deu justificativas para a mudança de data.

Há três dias, o Diário denunciou que o edital de chamamento da licitação está idêntico ao elaborado pela Câmara da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no dia 13 de novembro de 2018. O certame teve como vencedora a Alvaro Guilherme Groth, empresa que participará do pregão promovido pelo Legislativo do Grande ABC.

A equipe do jornal apurou que 90% dos requisitos técnicos apresentados no edital da Câmara de São Caetano estão iguais ao produzido pelo Legislativo de São Leopoldo. A licitação estava marcada inicialmente para o dia 25 de novembro, mas as empresas que participaram do processo entraram com pedidos de impugnação. Todos foram negados pela Câmara, com exceção ao recurso da Alvaro Guilherme Groth. Um novo edital foi feito, atendendo apenas às exigências da empresa em questão.

Nos bastidores da Câmara de São Caetano, o comentário é de que há suspeita de que o processo esteja sendo direcionado para a firma.

"A Câmara atendeu 100% das alterações solicitadas pela empresa, o que leva a crer que ela será a vencedora. Essa afirmação se comprova comparando o primeiro edital com o teor técnico solicitado pelo Legislativo, com o segundo edital publicado. O novo, em sua parte técnica, está idêntico ao edital da Câmara de São Leopoldo, cidade sede da empresa e o qual ela detém um contrato para o mesmo serviço", revelou uma fonte ao Diário.

A equipe do jornal também ouviu alguns vereadores, que estranharam a elaboração do novo edital de convocação. "É no mínimo uma falta de criatividade por parte da Câmara", declarou Jander Lira (PSD).

A Câmara de São Caetano não se pronunciou sobre o certame até o fechamento desta edição, assim como não havia se manifestado durante a apuração da reportagem que denunciou a cópia dos editais.

O Diário também procurou a empresa Alvaro Guilherme Groth, mas também não houve retorno.