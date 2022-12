Paris Saint Germain alinha acordo de renovação com Messi, diz presidente

09/12/2022 | 08:38



As boas atuações de Lionel Messi na Copa do Mundo animaram o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ainda buscando o tão sonhado título da Liga dos Campeões, o mandatário afirmou que não vai abrir mão do craque argentino e que já tem um contrato de renovação alinhado para depois do Mundial. O vínculo do atacante com o clube francês termina no meio de 2023.

"O que combinamos é que depois da Copa do Mundo, vamos sentar juntos. Mas os dois lados, o nosso do clube e o dele, estão muito felizes. Então vamos conversar depois da Copa. Você pode ver como ele está com a seleção. Se um jogador não está feliz, a performance dele não será boa na seleção. Ele foi fantástico para nós nesta temporada, fez muitos gols e deu assistências pelo clube e pela seleção", disse o presidente, à Sky Sports.

A tentativa do presidente é encerrar com os boatos de que o argentino estaria disposto a se aventurar nos Estados Unidos no próximo ano. O Inter Miami seria um dos interessados no atleta. No entanto, a ideia do PSG é seguir com o craque para ter mais chances de conquistar o principal objetivo: a Liga dos Campeões.

Apesar de algumas brigas internas, principalmente envolvendo Mbappé e Neymar, Nasser Al-Khelaifi quer o seu trio em campo para potencializar a força da equipe, que segue viva no torneio. Nas oitavas de final, o PSG fará uma espécie de final antecipada diante do Bayern de Munique. O primeiro jogo está previsto para 14 de fevereiro.

Aos 35 anos, Messi já disputou 53 jogos com a camisa do PSG, marcou 23 gols e deu 28 assistências. É uma das principais peças da equipe, além de ser amigo pessoal de Neymar, com quem atuou junto nos tempos de Barcelona.