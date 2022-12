Câmara dos EUA aumenta gastos militares anuais em cerca de 10%

08/12/2022 | 20:00



Os legisladores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovaram nesta quinta-feira, 8, um projeto de lei de política de defesa que autoriza os líderes militares do país a comprar novas armas e aumentar o pagamento das tropas. Em uma votação de 350 a 80, os legisladores aprovaram a Lei de Autorização de Defesa Nacional anual para aumentar o orçamento total de segurança nacional para o ano fiscal de 2023 para US$ 857,9 bilhões. Isso representa um aumento de aproximadamente 10% em relação à conta de autorização de US$ 778 bilhões do ano passado. A medida foi aprovada em um processo que requer a aprovação de dois terços dos membros votantes da Câmara.

O projeto de lei também desencorajaria as agências governamentais de comprar itens que contenham semicondutores fabricados por várias empresas chinesas. A proibição, que será implementada gradualmente ao longo de cinco anos, ocorre quando os fabricantes dos EUA desafiam os concorrentes chineses pelo domínio da indústria de US$ 550 bilhões.