Gabriel Roncon (Cidadania) participa de sabatina do Diário do Grande ABC

Da Redação



08/12/2022 | 18:58



Nesta quinta-feira (8), o Diário do Grande ABC realiza mais uma sabatina com um dos candidatos a prefeitura de Ribeirão Pires. Desta vez, Gabriel Roncon (Cidadania) é quem participa e tem a oportunidade de tornar públicas as suas propostas aos eleitores da cidade.

Nesta semana, os candidatos José Carlos Agnello (MDB) e Amigão D’Orto (PSB) já participaram das sabatinas. Nesta sexta (9), o Diário abre espaço para Guto Volpi (PL). O candidato Carlos Sacomani (PMB), que seria entrevistado na última quarta-feira (7), optou por não participar.

As entrevistas são transmitidas ao vivo, a partir das 19h, em dgabc.com.br e na página do Diário no Facebook.