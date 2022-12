Guarani promove três promessas da base ao elenco profissional para 2023

08/12/2022 | 18:07



Depois de dar início à pré-temporada de 2023, o Guarani aproveitou para promover três jogadores que vinham sendo destaque da base e que assinaram seus primeiros contratos como profissionais: o meia Eliseu e os atacantes Theo e Nicolas, que irão treinar ao lado do elenco principal de olho no Paulistão.

Do trio, Eliseu é o mais novo, com 18 anos. Ele chega após uma passagem pelo sub-20 do Grêmio. O meia foi para o clube gaúcho junto com o irmão, Elias Manoel, de 20 anos e que no mês passado foi vendido para o Ney York Bulls por US$ 1 milhão (perto de 5 milhões de reais). O Guarani teria lucrado com um pequeno porcentual, algo em torno de R$ 400 a R$ 500 mil.

Os atacantes Theo e Nicolas, ou Nikão como é conhecido, têm 19 anos e estavam no sub-20 do próprio clube. O primeiro marcou 15 gols em 2022 e o segundo, 5.

Segundo a direção de futebol, o aproveitamento da base é importante para diminuir os custos com contratações. É um trabalho que deve ser intensificado nos próximos anos.

O Guarani estreia no Paulistão no dia 15 de janeiro, contra o Santo André, fora de casa. A equipe campineira faz parte do Grupo B, ao lado do Mirassol, São Paulo e Água Santa.