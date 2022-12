Catherine Zeta-Jones não achou que casamento com Michael Douglas iria durar

08/12/2022 | 16:10



Sincerona, Catherine Zeta-Jones participou do programa Good Morning America e confessou que não achou que o casamento com Michael Douglas iria para frente. Tudo começou quando a intérprete de Mortícia Addams, em Wandinha, foi questionada sobre quem dava os melhores presentes no relacionamento.

- Acho que é o Michael. Eu atingi meu ápice por volta do oitavo ano de casamento, brincou.

Casada com o ator há 22 anos, ela completou:

- É sério, se eu soubesse que ficaria casada por tanto tempo, teria mantido [a qualidade dos presentes]. Eu não estava vislumbrando algo de 22 anos. Isso é Hollywood, né? Tenho dado meias desde então.

Catherine e Michael são pais de dois filhos, Dylan e Carys. O pombinhos chegaram a se separar em 2013, mas logo retomaram relação.