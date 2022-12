Goleiro Rafael é anunciado pelo São Paulo: 'É o maior projeto da minha carreira'

08/12/2022 | 16:07



O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Rafael, que integrou o elenco do Atlético-MG nas últimas três temporadas. Aos 33 anos, o jogador assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2025, após realizar exames médicos e conhecer a estrutura do CT da Barra Funda, na capital paulista.

"Chegar ao São Paulo é a missão da minha vida. Estou muito feliz e focado. Este era o momento perfeito para defender o São Paulo. É o maior projeto da minha carreira, porque sempre tive o desejo de vestir esta camisa. É a realização de um sonho", afirmou o novo goleiro são-paulino.

"Seguimos trabalhando para qualificar o elenco, buscando ter boas opções em todos os setores. Além de sua qualidade, o Rafael tem o profissionalismo exaltado por onde passou e chega para nos ajudar", acrescentou o diretor de futebol Carlos Belmonte. Antes do goleiro, o São Paulo anunciou o atacante Pedrinho, que estava no Lokomotiv.

Na maior parte do tempo em que esteve no Atlético-MG, Rafael foi reserva de Everson. Revelado pelo Cruzeiro, foi para o rival em 2020 e assumiu a titularidade no lugar do ídolo atleticano Victor. Pouco tempo depois, contudo, perdeu a posição para Everson, contratado a pedido de Jorge Sampaoli, técnico do Atlético na época. Nos anos seguintes, não conseguiu reconquistar o posto de primeiro goleiro.

Antes da passagem de quase três anos pelo Atlético-MG, Rafael viveu a maior parte de sua carreira como jogador do Cruzeiro. Campeão brasileiro e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, defendeu a seleção brasileira sub-20. Como profissional, teve a pesada concorrência de Fábio ao longo dos anos e ganhou mais espaço entre 2016 e 2017, período em que fez mais jogos com a camisa cruzeirense.