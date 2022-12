Marcio Stanziani, ex-editor de fotografia do Diário, morre aos 64 anos

Da Redação



Morreu, nesta quarta-feira (7), aos 64 anos, Marcio Stanziani, que foi editor de fotografia no Diário. Ele nasceu em Santo André e trabalhou no jornal de abril de 1994 a agosto de 1999. A causa da morte não foi divulgada.

Em sua trajetória pelo Diário, ele ainda atuou como arquivista, infografista e fotógrafo. "Marcio foi a pessoa que me deu oportunidade para entrar na fotografia. Era uma pessoa muito correta, me ensinou muito", conta o editor de fotografia do DGBC, Claudinei Plaza.

Atualmente, Stanziani morava em Nazaré Paulista e atuava como coordenador na Associação de Agricultura Orgânica. Durante uma entrevista ao canal "Quem Somos Nós?", no YouTube, ele contou ter se apaixonado pelo assunto em 1982, quando fez uma reportagem sobre produtos naturais. O enterro acontecerá em Nazaré Paulista, às 16h.