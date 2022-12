1992 Problemas habitacionais. Obras em execução. Pouco lazer. O que mudou nas duas aniversariantes?

Ademir Medici

O historiador Renato Alencar Dotta e o cineasta Diaulas Ullysses, ontem apresentados, fazem as Semanas Mauá e Diadema 2022. Hoje, no DGABC-TV, apresentamos um trailer do que eles conversaram conosco. E durante este mês de dezembro, a TV do Diário trará a íntegra das duas entrevistas.

Diaulas descobriu Diadema em 1974. Tinha seis anos de idade. Completou sete anos em Diadema e lembra com carinho da escola onde estudou, na Vila Dirce. Ali perto assistiu à construção do Paço Municipal de Diadema.

Renato, por concurso público, ingressou na Prefeitura de Mauá. Trabalhou no Museu Barão de Mauá. E participou com belos artigos da Coleção “Mauá, 50 anos de Emancipação”, quatro livros lançados em 2004 – um tesouro para a Memória local.

SUGESTÃO

Senhores da memória oficial de Mauá e Diadema: juntar as reportagens sobre o aniversário das suas cidades, publicadas pelo Diário ao longo dos anos, daria uma bela exposição. São ótimos suplementos dos 8 de dezembro e reportagens especiais.

Esta página “Memória” participaria da seleção, com muito gosto. Fica o convite.

NO AR

O vídeo com o trailer das entrevistas de Diaulas Ullysses (“Viva Diadema!”, disse ele) e Renato Dotta (que faz uma sugestão pela história de Mauá) estão no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

HÁ 30 ANOS. Chamada de capa do Diário sobre a festa de Mauá e Diadema em 8 de dezembro de 1992: duas imagens coloridas das cidades aniversariantes

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 2 – Sergio Miranda Paz

CATAR 2022. Serginho fotografa novos amigos: a bicicleta do nosso correspondente ainda estava na sacola...

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

1998. França campeã em seu país, o Brasil carrancudo da foto vice-campeão. Sem Romário e com Ronaldo Fenômeno de 9 – e um problema de saúde na final

MARCAS GUARDADAS

Luiz Romano.

São Caetano.

Vai Brasil...

Crédito da foto 3 – Acervo: Luiz Romano

1984. Um selo da Fifa com os logos de todas as Copas: qual o mais bonito, prezado leitor? Escolha o seu...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 8 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8251

MANCHETE – Julgamento de Collor pode ser transferido. Defesa do presidente afastado queria novas perícias na casa da Dinda.

FUTEBOL – Domingo (6-12-1992), em São José dos Campos: Taubaté 2, AD São Caetano 1. E o futuro Azulão adiava a sua ascensão à elite paulista.

SANTOS DO DIA

Imaculada Conceição de Maria

Nossa Senhora da Lapa

Luiz (Alojzy) Liguda e companheiros

Dia do Papa Eutiquiano

HOJE

Dia do Colunista Social

Dia do Cronista Esportivo

Dia Nacional da Família

Dia da Justiça

Dia do Ciclista

Dia do Relógio Biológico

Dia da Cabrocha

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Grande ABC, hoje é o aniversário de Diadema e Mauá.

Pelo Estado de São Paulo: Caconde, Dracena, Guararapes, Guarulhos, Jandira, Mariápolis, Mendonça, Nova Castilho, Palmares Paulista, Parapuã, Pereiras e Votorantim.

Pelo Brasil, entre outros: Água Santa, no Rio Grande do Sul; Arapuã, no Paraná; Catas Altas, em Minas Grais; Várzea Grande, no Piauí; Cravolândia, na Bahia; Portalegre, no Rio Grande do Norte; e Serra, no Espírito Santo.

Em 8 de dezembro de...

1952 – Criada a Paróquia de Santa Maria Goretti, em Utinga, Santo André.

1957 – Câmara Municipal de Mauá inaugura novas instalações na Avenida Barão de Mauá.

Associação dos Metalúrgicos de São Caetano é elevada a Sindicato.

Inauguradas as novas instalações do Posto Fiscal de Santo André, o maior do Estado.

1962 – Inaugurada a unidade da Scania em São Bernardo, nos altos da Vila Euro.

1977 - Inaugurada a nova igreja da Santíssima Virgem, no Jardim do Mar, em São Bernardo.