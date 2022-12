Prefeitura de Mauá consegue zerar a fila para exames de mamografia

Da Redação



08/12/2022 | 15:03



A Prefeitura de Mauá tem desenvolvido iniciativas visando o avanço e a rapidez dos cuidados em saúde. Graças às ações colocadas em prática pela atual gestão, a fila para exames de mamografia foi zerada em menos de sete meses.

Agora, após as pacientes passarem por atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde), elas já deixam o local com a guia com dia e horário da mamografia marcados. No fim do ano passado, cerca de 5.000 mulheres aguardavam pelo exame na cidade. O primeiro passo para reduzir a fila e atender às novas solicitações foi a compra de 5.000 mamografias, que passaram a ser realizadas, pela primeira vez na história de Mauá, no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini.

A aposentada Maria Lina de Lima, 62 anos, avaliou o benefício como um facilitador para as mulheres de Mauá. "Facilitou muito. Você sai com a mamografia agendada", elogiou ela, que retirou o encaminhamento na unidade Zaíra 3.

Desde o início do trabalho da administração municipal para zerar a fila da mamografia foram realizados 5.258 exames. Desse total, quase 90% (87,88%), ou seja, 4.621 deles, foram feitos na cidade. Além do Hospital Nardini, uma clínica na região central de Mauá foi contratada. O restante foi destinado a serviços de referência estaduais em outros municípios, que deixaram de ser a única opção ­ de janeiro a junho deste ano foram realizados 637 exames.

A Prefeitura alerta para que as pessoas evitem faltar ao exame. Caso não possam comparecer no dia estipulado, dirijam-se até a UBS para marcar nova data. A mamografia é utilizada para identificar lesões e nódulos e diagnosticar precocemente o câncer de mama, o mais comum entre as mulheres brasileiras.

SMS avisa as datas de consulta e de exames

A Prefeitura de Mauá iniciou projeto para facilitar a vida dos usuários do sistema de saúde do município e colocou em operação serviço por mensagem no celular, via SMS, das datas de consulta ou de exame especializado agendado na rede. A guia pode ser retirada na unidade de saúde. Para os procedimentos básicos marcados diretamente nas UBSs (Unidades Básica de Saúde), não existe a necessidade de informe, pois já saem com a data e hora em mãos.

Essa nova ferramenta é importante aliada no combate ao absenteísmo em consultas e exames agendados. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Mauá, referentes a agosto de 2022, um em cada três pacientes com procedimento marcado não compareceu. Com o informe sendo recebido no próprio celular, o usuário poderá entrar em contato com a UBS e informar se pode comparecer ou não na data. Caso não seja possível, ele passa a oportunidade a outra pessoa.

É muito importante que todos os pacientes que recebem acompanhamento médico e odontológico nas 23 UBSs de Mauá mantenham o cadastro atualizado com o número de celular correto, para que recebam as informações.