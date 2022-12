Prefeitura de Mauá abre novas salas e amplia o acesso à EJA

Da Redação



08/12/2022



O poder transformador da educação é inestimável. Acreditando nisso, a Prefeitura de Mauá está ampliando as salas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) no município. Desde 2021, o número de vagas preenchidas dobrou. Atualmente, cerca de 600 alunos estão matriculados para frequentar as aulas em 21 salas distribuídas em 12 unidades escolares, incluindo a Emeja Clarice Lispector, que teve a nova sede inaugurada em agosto do ano passado, na Vila Bocaina. A procura é elevada e foi necessária a abertura de uma turma na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada próxima à Emeja.

A Secretaria de Educação de Mauá mantém as inscrições permanentemente abertas. O objetivo é prospectar alunos e levar a EJA para mais quatro regiões, como Parque das Américas, Parque dos Bandeirantes, Jardim Esperança e Jardim Zaíra.

Para realizar a matrícula é necessário ter 15 anos ou mais e apresentar documentos pessoais como RG, CPF, histórico escolar (quem já teve oportunidade de iniciar os estudos) e comprovante de residência. Jovens entre 15 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Quem não tiver o histórico escolar e não conseguir emitir nova via na escola de origem pode solicitar a realização de uma prova de classificação.

Os munícipes podem obter outras informações pela central de vagas nos números 4544-5798 e 4512-7500 (ramal 1263).