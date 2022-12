Viva Maria é porto seguro para mulheres vítimas de violência

Da Redação



08/12/2022 | 14:55



A Prefeitura de Mauá deu mais um importante passo para fortalecer o trabalho de atendimento às mulheres do município. Foi inaugurado neste ano o Viva Maria - Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O espaço, também sede administrativa da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, tem localização estratégica, na Rua Santa Cecília, no bairro Matriz, ao lado do 1º DP (Distrito Policial) de Mauá.

Segundo Celma Dias, viceprefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Mauá entra para um grupo seleto de cidades que atuam em defesa das mulheres. "O Brasil tem mais de 5.000 municípios e, infelizmente, apenas poucas centenas têm um centro de referência no atendimento às mulheres vítimas de violência. Mas é um orgulho saber que Mauá está entre elas," disse.

Com estrutura e equipe acolhedora, o Viva Maria oferece assistências psicológica e social, além de assessoria jurídica e monitoramento de casos de violência contra a mulher. O fortalecimento dessa área é um compromisso da atual gestão. Apenas no primeiro ano de atuação, iniciada em janeiro de 2021, 118 atendimentos foram realizados, um aumento de 293% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos dois primeiros meses de 2022 foram realizados 45 atendimentos.

O prefeito Marcelo Oliveira reforçou o posicionamento do governo em defesa dos direitos da mulher. "Na nossa sociedade, não basta não ser machista. Temos de lutar para acabar com o machismo. É preciso trabalhar para garantir políticas públicas para as mulheres, a inserção delas no mercado de trabalho e oferecer todo o apoio necessário. A mulher tem de estar onde ela quiser. Na diretoria das empresas, na política, onde for," afirmou.

A lei que criou o Viva Maria foi sancionada em novembro de 2021, primeiro ano da nova gestão, e potencializou as ações do chamado Suamm (Sistema Único de Assistência à Mulher de Mauá), resultado da união dos serviços públicos oferecidos pelas esferas municipal, estadual e federal, que atuam na repressão e na prevenção à violência contra a mulher, a exemplos das secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social, de Trabalho e Renda, de Educação, de Habitação, além das patrulhas Maria da Penha (tanto da Guarda Civil Municipal quanto da Polícia Militar) e da Defensoria Pública.

O contato com a equipe pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4512-7706 ou pelo e-mail vivamaria@maua.sp.gov.br.

Quem sofrer ou flagrar violência doméstica pode denunciar, ligando para os números da Patrulha Maria Penha da GCM (153) ou da Patrulha Maria da Penha da Polícia (190).

É importante frisar que a luta das mulheres por igualdade, garantia de direitos e contra a violência de gênero continua necessária, mesmo mais de 100 anos após o seu início. Segundo informações históricas, o estopim para o movimento teria ocorrido em 1911, após o incêndio em uma fábrica de Nova York (Estados Unidos), onde cerca de 130 trabalhadoras morreram carbonizadas. Embora a comemoração já tenha se tornado tradicional a partir dos anos 1960, a data somente foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas) a partir de 1975.