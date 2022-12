Vila Natalina e shows no Paço Municipal marcam comemoração de 68 anos

Da Redação



08/12/2022 | 14:51



As noites de Mauá, neste fim de 2022, ganham um brilho especial a partir do último sábado, com a 1ª Vila Natalina da história da cidade, que a Prefeitura preparou de presente para a população como parte das comemorações pelos 68 anos de Mauá, que é comemorado hoje (8).

A atração foi montada no Parque da Juventude Francisco de Carvalho Filho e conta com decoração especial composta por luzes, árvore de Natal e presépio. A 1ª Vila Natalina de Mauá poderá ser visitada até 6 de janeiro de 2023. O endereço é rua Francisco Ortega Escobar, sem número, na Vila Noêmia.

Também dentro da programação dos festejos de aniversário, a Prefeitura preparou quatro dias de festa para comemorar. O Paço Municipal receberá shows de artistas renomados e locais, além de barracas e food trucks com comidas, bebidas e espaço kids. A entrada será gratuita, mas quem quiser, poderá levar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade. A abertura dos portões, nos quatro dias de evento, está marcada para as 18h.

A programação começa hoje, dia do aniversário da cidade, com apresentação de Xande de Pilares. Amanhã (9), será a vez da dupla sertaneja Marcos e Belutti, enquanto no sábado a animação fica por conta do sambista Diogo Nogueira. No encerramento da festa, domingo, será a vez da banda de forró Falamansa fazer a alegria da população.