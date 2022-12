30 anos de SMS: pesquisa mostra como brasileiros usam tecnologia hoje

Da Redação, com assessoria

Há 30 anos, era enviado o primeiro SMS no mundo – forma de comunicação que revolucionou a comunicação global. Para celebrar a data, a Infobip, plataforma global de comunicação omnichannel na nuvem, fez uma pesquisa para entender melhor como os brasileiros usam o SMS e outras mensagens de texto em seu dia a dia.

De acordo com os dados da pesquisa, 41,7% dos brasileiros entrevistados preferem se comunicar via SMS do que por ligação telefônica. Quando o assunto é velocidade para abrir uma mensagem recebida, 47,6% dos entrevistados afirmaram que levam de 1 a 5 minutos, enquanto 33,3% afirmaram que imediatamente abrem ao recebê-la.

Quando perguntados sobre o motivo pelo o qual mais enviam SMS, 42,1% afirmaram já terem enviado para recomendar ou indicar algo para alguém, 44% afirmaram já terem enviado mensagens focadas em pedir ajuda em situações de emergências pessoais e mais de 57% afirmaram já terem enviado SMS sobre outros assuntos, inclusive, terminando relacionamentos com companheiros.

Ao serem perguntados sobre o futuro do SMS, outro dado interessante revelado pela pesquisa da Infobip foi o de que 26,2% das pessoas acreditam que o SMS conseguirá para eliminar futuramente a necessidade de ligações telefônicas.

Mensagens de texto são as queridinhas dos brasileiros

Mensagens de texto e SMS são parte essencial e indispensável no cotidiano brasileiro: 90% das pessoas pesquisadas revelaram que mandam e recebem mensagens de texto diversas vezes ao dia. Mas o que realmente chama atenção é o número de trocas: 46,4% recebem entre 25 e 100 mensagens de texto por dia, e 40% afirmam enviar essa mesma quantia diariamente.

Outro dado curioso revelado pela pesquisa é referente à velocidade de resposta, que varia conforme quem vai receber a mensagem. A maioria das pessoas (38,9%) prefere responder às mensagens de texto dos amigos imediatamente, e 32,5% afirmaram que responderiam imediatamente para seus pais. Já por último na lista de prioridades dos entrevistados estão interesses amorosos (17,5%) e colegas de trabalho (11,1%).

Áudios e emojis: sucesso entre brasileiros

Sobre hábitos específicos, a pesquisa da Infobip também revelou que os brasileiros são bastante amigáveis em mensagens de textos. Além de falar mais com amigos, 54,8% dos respondentes preferem usar emojis via SMS e mais de 40% dizem que não poderiam viver sem a opção de mensagens de voz e áudio.

O que a pesquisa revela, comenta Ivan Ostojic, Chief Business Officer da Infobip, é que, com o crescimento constante do envio das mensagens de textos, é cada vez mais importante a elaboração e o desenvolvimento dos processos da comunicação integrada. “A digitalização e o crescimento do uso das mensagens de texto vão continuar acontecendo e, por isso, procuramos atender ao que o cliente quer para oferecermos a melhor experiência possível a ele”, finaliza.