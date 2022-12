Projeto Nova Estação promete mudar a 'cara' do Centro de Mauá

Da Redação



08/12/2022 | 14:35



Como parte do programa ''''Mais por Mauá'''', anunciado em agosto deste ano com custo total de R$ 500milhões, a Prefeitura pretende entregar em março de 2024 o Projeto Nova Estação, que dará àcidade um novo e moderno terminal rodoviário, além de um shopping com 400 lojas. Toda a construção é resultado de uma PPP (Parceria Público-Privada), sob comando das empresas Zarin e Grupo Demac, com apoio da Prefeitura de Mauá na concessão do espaço.

Mais do que alavancar o desenvolvimento da região central do município e dar melhores condições aos usuários do transporte público da cidade, a intervenção promete mudar a cara de Mauá.

O novo terminal rodoviário será construído mais moderno, atualizado e consoante às necessidades da população, com novos acessos e interligações entre os demais sistemas de transportes, além de segurança, escadas rolantes e equipamentos acessíveis com elevadores. Segundo os responsáveis pela obra, em janeiro de 2023 já será possível visualizar um pouco mais da evolução das intervenções. Além disso, a construção não irá interromper o funcionamento do terminal.

"O que proporcionou chegarmos a esse momento foi o trabalho realizado pela nossa gestão desde janeiro de 2021 no sentido de colocar as finanças da Prefeitura em ordem e recuperar a capacidade de investimentos e a credibilidade com os empresários para investirem na cidade. Com toda a certeza, será um dos melhores terminais rodoviários do País", afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT), na época do lançamento do programa.

Em mais de 17 mil metros quadrados de construção, em dois andares, será disponibilizado aos clientes um mix de 400 lojas, além de espaços de convivência, banheiros e internet gratuita. O local tem mais de 50% das lojas reservadas e uma média de um terço já com contrato assinado entre lojas de roupas, beleza, acessórios no geral, assistência técnica e alimentação, como um ponto de café e refeições mais rápidas. Também haverá oportunidades para franquias maiores, em um espaço de 650 metros quadrados.

O empreendimento conta com um investimento de R$ 85 milhões. Atualmente na segunda etapa das obras, são pelo menos 2.500 empregos gerados diretamente. Após a abertura do empreendimento, prevista para março de 2024, é estimado que serão mantidos cerca de 2.000 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos.

Diretor de gestão prevê grande fluxo e faturamento alto devido à localidade

Pelos anos de experiência em shoppings center, a gestão tem a expectativa de que o faturamento por metro quadrado do Shopping Nova Estação seja de cincio a seis vezes maior do que o shopping tradicional, para o lojista. Edilson Oliveira, diretor de desenvolvimento e gestão do Shopping Nova Estação, ressaltou os pontos positivos da cidade.

"Observamos que Mauá é uma cidade próspera, além do potencial de todo o seu entorno, com mais sete municípios, incluindo a Capital, atendendo quase 3 milhões de moradores. A cidade ainda abriga um dos maiores parques industriais do País, e seu intenso fluxo, setor de serviços e a presença de importantes empresas fazem do município uma excelente oportunidade para lojistas e comerciantes," avalia Oliveira.

Segundo o diretor, o local para a construção do shopping foi escolhido para seguir uma tendência mundial, onde centros de consumo se integram aos sistemas modais das cidades com grande fluxo de clientes. "Apenas da estação central da cidade saem 33 linhas de ônibus conectadas aos terminais urbano e interurbano," finaliza o executivo.