Obra do Quarteirão da Educação vai ter compensação ambiental

Da Redação



08/12/2022 | 13:41



A construção do Quarteirão da Educação em Diadema também tem compromisso ambiental. Para erguer o maior complexo educacional da história da cidade, com 18,3 mil metros quadrados, a Prefeitura vai garantir a compensação ambiental, com o plantio de 270 espécies nativas da Mata Atlântica.

O equipamento será instalado na Rua Pau do Café, no Jardim Promissão, em endereço onde funcionavam as Emebs Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro e Carlos Drummond de Andrade. A obra começou no mês de agosto e, após a demolição das estruturas, as equipes iniciaram a supressão e replantio de árvores.

Pelo projeto do Quarteirão da Educação, das 270 árvores plantadas como compensação ambiental, 161 ficarão dentro do complexo educacional, o que reforça o caráter transformador do equipamento. O Quarteirão vai unir Educação (em diferentes níveis), cultura, lazer, esporte e relação com o meio ambiente, para ser um espaço referência do Jardim Promissão.

As outras 109 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica vão ficar no entorno do Quarteirão da Educação, com objetivo de arborizar uma das regiões mais adensadas da cidade. Diadema é o município com maior adensamento populacional do Brasil, possuindo cerca de 450 mil habitantes para 30 quilômetros quadrados. No Jardim Promissão, essa relação é ainda maior.

Entre as espécies remanejadas e replantadas estão falsobarbatimão, leucena, ligustro, mangueira, yucca, sibipiruna, amoreira, areca-bambu, cipreste, árvore-da-china, dracena, nespereira, abacateiro, mamoeiro, araticum, grumixama, limoeiro, goiabeira, siriguela, ipê-amarelo-de jardim e figueira.

O equipamento vai atender 1.800 estudantes, sendo 260 de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do ensino fundamental (1º ao 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos), até a 8ª série.

Além disso, terá quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, e ainda teatro e cineteatro. Serão oferecidas oficinas gratuitas de artes cênicas, balé, música, ginástica artística, natação, hidroginástica e capoeira.

O tempo de construção vai durar 18 meses. O investimento é de R$ 138 milhões.