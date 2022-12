Regulariza Diadema já entregou mais de 5.000 títulos de propriedade

Da Redação



A manhã do sábado, 26 de novembro, foi de muita felicidade para 30 famílias da Rua Barão de Itajubá, no Jardim Casa Grande. Na ocasião elas receberam do prefeito José de Filippi Júnior e do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda, o título de propriedade para suas moradias. A entrega dos títulos fez parte do Programa Regulariza Diadema, que tem por objetivo acelerar o processo de Regularização fundiária no município.

"Os títulos de propriedade permitirão segurança para essas famílias, que agora passam a ser legalmente donas de seus lares", afirmou Filippi. "As pessoas poderão realizar suas reformas e ampliações com tranquilidade e poderão transferir sua moradia com segurança para seus familiares", concluiu. O programa já regularizou 5.000 imóveis, de um total de 9.400, entre núcleos habitacionais, loteamentos e próprios municipais.

O secretário de Habitação destacou que os moradores do local agora não terão mais receio de perder seus imóveis com a mudança de gestão na Prefeitura. "Nós estamos realizando um sonho para as pessoas que acreditaram e lutaram por esse direito", disse. Ele também destacou as ações na melhoria da infraestrutura dos núcleos habitacionais que vêm sendo realizadas com o Programa Revitaliza Diadema. "Estamos transformando a cidade. É Diadema progredindo cada vez mais", concluiu.

O prefeito lembrou que o local há 40 anos seria destinado para a construção de uma praça, mas foi ocupado por pessoas que não tinham opção de moradia. "O bairro não tinha guias, sarjetas, nem rede de esgoto e nem asfalto nas ruas. Ao longo desse tempo fomos transformando e melhorando o bairro, além de construirmos equipamentos públicos, como o Centro Cultural Heleny Guariba e a Escola José da Silva", relembrou.

Filippi também destacou outras obras e ações que a Prefeitura vem realizando no bairro, como a entrega, em 22 de dezembro, do primeiro trecho das obras do Corredor de Ônibus da Avenida Casa Grande (500 metros), as obras de construção da ciclovia no mesmo local (em andamento), reforma da UBS Jardim Ruyce, implantação de grama sintética no campo do Casa Grande, além da construção do novo Hospital Municipal e entrega da nova Central de Videomonitoramento.

Programa usa instrumentos jurídicos e urbanístiscos

O programa municipal de Regularização Fundiária Regulariza Diadema utiliza instrumentos jurídicos e urbanísticos presentes nas leis federais, estaduais e municipais para promover a regularização fundiária de áreas irregulares na cidade, como os popularmente conhecidos núcleos habitacionais, alem de loteamentos irregulares e próprios públicos municipais.

A regularização fundiária pode ser considerada um dos mais importantes passos para a conquista do direito à moradia pela população –­ somente com a regularização fundiária a família ocupante (áreas particulares) ou possuidora da CDRU (Concessão de Direito Real de Uso ) de áreas públicas se torna efetivamente proprietária do lote com todos os direitos garantidos por lei.

De acordo com dados mais recentes, 22% da população de Diadema reside em núcleos habitacionais ­– em alguns desses núcleos a população não possui qualquer tipo de segurança jurídica quanto à propriedade do seu imóvel, mas a irregularidade fundiária não atinge apenas a população que reside nas comunidades.

Dados do Ministério de Desenvolvimento Regional apontam que cidades como Diadema possuem 50% de áreas com algum tipo de irregularidade fundiária, o que traz insegurança para as famílias que residem nesses locais e gera problemas futuros, como, por exemplo, deixar o imóvel como herança para seus familiares ou ainda comprovar ser o legítimo proprietário do imóvel em processos judiciais, entre outros.

AÇÕES DO PROGRAMA

Núcleos habitacionais: o programa tem como objetivo promover a titulação dos ocupantes destas áreas, garantindo a segurança jurídica tão esperada pelas famílias através da matrícula do imóvel, popularmente conhecida como ''''escritura'''' ou ''''papel da casa''''. É importante lembrar que a regularização fundiária só será realizada em núcleos consolidados antes de 16 de dezembro de 2016, onde exista infraestrutura básica, como sistema de abastecimento de água potável; coleta e tratamento de esgotamento; rede de energia elétrica domiciliar; redes de drenagem e que não estejam em áreas consideradas de risco.

Loteamentos irregulares: o programa tem como objetivo promover o devido registro das áreas, conferindo a regularidade dos lotes perante a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis, com o objetivo de dar resolução a problemas históricos enfrentados pela população residente nos bairros de Diadema.

Condomínios de interesse social: nos populares conjuntos habitacionais produzidos pela Prefeitura, o programa tem como objetivo promover a regularização fundiária perante o Cartório de Registro de Imóveis e a regularização das edificações perante os órgãos públicos, tudo para que as famílias possam finalmente ter o registro das suas unidades e sejam reconhecidas como proprietárias de fato.