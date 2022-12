De volta à TV na reta final da Copa do Mundo, Fernanda Gentil fala sobre sua liberdade na internet: Não troco por nada

08/12/2022 | 13:11



Longe das telinhas desde o programa Zig Zag Arena, cancelado em dezembro do ano passado, Fernanda Gentil usou as suas redes sociais para refletir sobre a liberdade que tem na internet. Ela também aproveitou para negar que esteja na geladeira da Rede Globo, já que irá aparecer todos os dias no Mais Você para falar sobre a Copa.

Realmente quem tem um pensamento linear sobre como deve ser a minha trajetória ou quer determinar o posto que vou ocupar vai continuar descascando abacaxis por aí; afinal de contas, nem eu sei essas respostas. Até porque o importante não é estar na geladeira, mas sim sempre dentro de algum forninho ? e se eu ajudar a criar então, do tamanho e da temperatura que eu gosto, melhor ainda!

Super ativa em suas redes sociais, ela contou que agora não troca a sua liberdade na internet por nada:

Eu sempre me considerei muito mais da TV do que da internet em relação a tempo de trabalho em cada um. Mas muitas e muitas vezes me senti muito mais à vontade na internet do que na TV. Ao mesmo tempo quando tô na TV ao vivo sinto uma adrenalina como nada mais me dá. Mas a liberdade que eu tenho na internet eu não troco por nada.

E, encerrou:

Espero e quero muito sim voltar a fazer TV para sentir aquela adrenalina, mas sem nunca mais perder a liberdade que eu tenho aqui. Aliás, a última grande mudança que fiz na minha vida profissional foi para isso; justamente para não seguir uma sequência padrão ou esperada na minha carreira, para não me acomodar e principalmente confirmar o que eu sempre senti; não fico em lugar nenhum por sucesso.