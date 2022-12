Com gravidez de extremo risco, Gabi Brandt escreve carta nas redes sociais

08/12/2022 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 8, Gabi Brandt usou a redes sociais para se pronunciar após ter a gravidez do terceiro filho exposta contra a sua vontade. A influenciadora fez uma publicação exibindo registros da fase e usou a legenda para escrever uma carta ao bebê que está esperando, revelando que está passando por uma gestação de extremo risco e precisa manter repouso.

No texto escrito no Instagram, a famosa lamentou que esteja dando a notícia desta forma, criticou as pessoas que vazaram as informações sobre seu futuro filho e contou como descobriu que seria mamãe novamente.

Carta para o meu filho: Não vejo a hora de te conhecer meu amor. Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades? Mas MAIS UMA VEZ tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar né.. porque contado já foi) sobre sua existência, falaram até o sexo. Só esqueceram de avisar o motivo pelo qual eu não postava! Mas já que assim foi feito, vamos mostrar como tem sido nossa jornada de 16 semanas juntos? Descobri a gravidez no dia 13/09. No dia 25/10, foi o dia daquele meu pronunciamento (que se mantém), até então NINGUÉM sabia da gravidez, éramos eu e você. No dia 30/10, eu perdi líquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de cinco centímetros. Atualmente a situação segue a mesma, dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo de certo. Por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem SE algo assim vai ser exposto. Então hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que EU me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que está vindo para o Natal e eu estava planejando contar pessoalmente, para os meus amigos? Para vocês foi mais uma "exclusiva, cifrada"? mas eu perdi esses momentos que farão muita falta. Para você, meu filho: Eu te amo, você é uma benção, uma fortaleza. E pra quem escolheu por mim: Espero que os views tenham valido a pena.