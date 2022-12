Shayan rebate falas de Deolane e revela que ela levou um fora dele: - Não tira o meu nome da boca

08/12/2022 | 13:11



Polêmica! Deolane Bezerra continua dando o que falar, mesmo após a sua desistência de A Fazenda. A ex-peoa segue acusando Shayan de assédio e disse que ele ficava olhando para ela diversas vezes.

Shayan decidiu se prenunciar, em suas redes sociais e, sem papas na língua, disse que Deolane, na verdade está apaixonada por ele, e ainda aproveitou para alfinetar a rival:

- A Deolane não tira o meu nome da boca dela. Porque ela está apaixonada por mim. Ela levou um fora de mim. E ela quis chamar a atenção de alguma forma. Nunca olhei para ela com olhar de desejo, porque ela não é o tipo de mulher que eu gosto. Nunca, jamais, um homem no meu nível, no meu caráter, ficaria com uma mulher como você senhora. Então vai lá cuidar da sua vida.

Vale ressaltar que os dois tiveram brigas intensas dentro do reality show, desde a primeira semana .