Wanessa Camargo nega rumores de que participará do BBB23: Não estou cotada

08/12/2022 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 8, Wanessa Camargo abriu o jogo sobre os boatos de que participaria da próxima edição do BBB. Por meio dos Stories, ela disparou:

- Seguinte: eu não costumo vir aqui para ficar desmentindo histórias que falam da minha vida, porque há 22 anos eu ouço mentiras e algumas eu tenho que vir falar, e algumas eu acho que o tempo é sábio, e as pessoas que me conhecem dizem mais do que qualquer mentira que possa ser inventada. Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade [ir para o BBB] e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém.

Continuando o relato, Wanessa tranquilizou os fãs que compraram os shows programados para janeiro de 2023:

- Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então não existe BBB. Esse ano acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente no ano passado corria sim essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e esse ano não vai acontecer. Muitos de vocês podem falar: ah, mas se fosse verdade você não falaria, porque não pode falar. Lógico, mas eu também não viria aqui desmentir e falar para vocês que eu não vou. Eu ficaria quietinha, mudinha, porque obviamente depois eu ia sair como mentirosa e isso eu não faço. Está bom, então. Fiquem tranquilos, quem já está aí com os ingressos dos shows de janeiro, fiquem tranquilos, porque terão shows e é isso, tá bom? Não estou no BBB. Beijos.

A notícia de que a namorada de Dado Dolabella participaria do BBB23 foi dada pelo Metrópoles, na última quarta-feira, dia 7.