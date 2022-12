Diadema vai ter 18,5 quilômetros de ciclofaixas

Da Redação



08/12/2022 | 13:00



Com duas ciclofaixas permanentes já entregues, uma terceira em construção e mais duas com projetos finalizados, nos próximos meses os ciclistas de Diadema vão contar com 18.524 metros de faixas exclusivas.

A cidade conta com as ciclofaixas na Avenida Ulysses Guimarães (6.940 m) e na Avenida Paranapanema (3.900 m), e está em obras a ciclofaixa na Avenida Casa Grande, que ao final terá 3.800 m. Uma das maiores vias do município, com cerca de 2,5 quilômetros, a Casa Grande interliga os bairros Piraporinha e Jardim Ruyce, desembocando na Avenida Eldorado.

Além de implantar a ciclofaixa, o projeto de revitalização da via, conforme o planejamento da Secretaria de Mobilidade e Transportes, é executar o levantamento de calçadas nos pontos de ônibus (para facilitar acessibilidade), alongar o canteiro central e trocar toda a iluminação, entre outras intervenções.

Duas outras ciclofaixas estão com os projetos concluídos, uma de 614 m na Avenida Marginal do Serraria, na Vila Socialista, e outra de 3.500 m na Avenida Dom Pedro, no Conceição.

O secretário de Mobilidade e Transportes, Osvaldo Misso, lembrou que o Plano de Mobilidade Urbana – ­ documento que norteia as ações e projetos para os próximos dez anos ­– define os ciclistas como uma das prioridades.

"O plano prevê a construção de mais de 100 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias em Diadema, e nosso objetivo é instalar um circuito do pedal por toda a cidade", finaliza.