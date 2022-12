Avança o planejamento para reorganizar Saúde de Diadema

Da Redação



08/12/2022 | 12:47



O planejamento de remodelação da estrutura da saúde de Diadema avançou nas últimas semanas, com acerto de detalhes do projeto que vai revolucionar o setor na cidade. Recente reunião com o prefeito José de Filippi Júnior e a equipe da Secretaria Municipal da Saúde definiu especificidades, como número de leitos, quais unidades serão construídas e a substituição gradual do atual HM (Hospital Municipal), que funciona no bairro Piraporinha.

O plano envolve ter equipamentos de porte distribuídos nas regiões de Diadema e, aos poucos, desativar o atual HM no bairro Piraporinha. Serão aproximadamente 300 leitos distribuídos pelo novo Hospital Municipal, por um Hospital de Urgência, por UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) no Centro, no Jardim Paineiras, no Eldorado e no Piraporinha, em uma reorganização que vai descentralizar a rede de urgência, desafogando a internação hospitalar e garantir acolhimento com maior resolutividade dos casos em cada serviço.

O novo Hospital Municipal vai funcionar onde hoje está instalado o Paço Municipal, na Rua Almirante Barroso, no Centro. O projeto de readequação do espaço está em fase avançada de discussão, e a expectativa é que a licitação para construção seja aberta no primeiro trimestre de 2023. A estimativa da Prefeitura é de três anos de obra. Serão 200 leitos à disposição da população.

Paralelamente à construção do novo HM, a Prefeitura vai erguer o futuro HU (Hospital de Urgência), que ficará também na região central de Diadema, com outros 80 leitos, que será a principal porta de entrada para os casos de urgência. Outro passo é a transformação do Pronto-Socorro Central, hoje instalado ao lado do Quarteirão da Saúde, na UPA Centro.

Entre os equipamentos dos bairros, a reforma da UPA Paineiras, na região Norte, que será reclassificada para o porte 3 (atualmente é de porte 2), que pode ter de 13 a 20 leitos de observação e capacidade de atender até 450 pacientes por dia. No Eldorado, será construída uma UPA. Outra unidade ficará no Piraporinha, à medida em que o HM atual for desativado.

O processo de desativação do HM no Piraporinha será gradual. A partir da abertura de leitos no HU e nas UPAs, haverá redução do atendimento no Hospital Municipal –­ o equipamento foi inaugurado no começo dos anos 1990. Ao final da reorganização, Diadema terá três grandes equipamentos de Saúde ­– HM, HU e Quarteirão da Saúde ­–, três UPAs (Paineiras, Eldorado e Piraporinha) e 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Programa UBS Nota 10 revitaliza 55% das Unidades Básicas de Saúde

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Promissão recebeu, em novembro, melhorias no serviço e no atendimento. Esta é a 11ª unidade a ser beneficiada com intervenções do Programa UBS Nota 10. Com isso, o projeto já beneficiou 55% das UBSs do município com obras de melhorias.

A Prefeitura iniciou nesta semana as obras de reforma e melhorias na UBS Eldorado, na região Sul da cidade. É a 13ª unidade a ser beneficiada pelo Programa. A 12ª é a do Canhema, cuja revitalização está em andamento, com previsão de entrega para este mês.

O prédio onde funciona a UBS Eldorado abriga também o PA (Pronto Atendimento) e os serviços são interligados. Com a reforma, os serviços ficarão independentes, com entradas separadas, facilitando o fluxo de pacientes e a organização dentro de cada unidade.

Durante o período de obras, para segurança de usuários e funcionários, os serviços serão realocados temporariamente dentro da própria Unidade. Assim, a população não precisa se deslocar para receber atendimento, mas precisa ficar atenta ao fluxo dentro de cada prédio. A previsão de entrega para o primeiro semestre do próximo ano.

A UBS Eldorado é referência para 30 mil pessoas no bairro. Para atendimento à população, a unidade conta com 68 funcionários, sendo seis equipes de Saúde da Família.

Já receberam o Programa as unidades Nações, Centro, Vila Paulina, Ruyce, Nova conquista, Conceição, Piraporinha, Casa Grande, São José e Serraria.