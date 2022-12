Paulo André se defende após ser chamado de antipático por influenciadores: Sempre fui muito na minha, sou tímido

08/12/2022 | 12:11



Paulo André não gostou nadinha de ser chamado de antipático e marrento. O ex-BBB recebeu críticas por ter se mantido longe e calado dos outros convidados da Farofa da Gkay e isso abriu espaço para que a filha de Romário, Dada Favatto, contasse uma experiência que teve com o ex-atleta. Na ocasião, Danielle disse que P.A. foi antipático com ela quando visitou a casa de Romário e que as coisas só mudaram quando ele descobriu o parentesco da jovem. Porém, como uma moeda, a história tem dois lados. Depois de ver a repercussão que a história causou na web, Paulo André decidiu se pronunciar.

Segundo o Metrópoles, o ex-atleta deixou a sua versão dos fatos na sessão de comentários de uma publicação no Instagram sobre a notícia. P.A justificou o comportamento com a timidez que sente quando está em ambientes que não conhece.

Gente, realmente a conheci e cumprimentei ela [Danielle Favatto] porque conheço a irmã dela, que estava junto. Eu estou descobrindo que ela é filha do Romário agora. Se eu tratei ela com frieza e depois mudei, é porque fui me soltando com as pessoas que fui conhecendo no local. Mas, sinceramente, eu não me lembro de ter tido um segundo contato depois que cheguei no local. Cheguei e fiquei no meu canto, como faço a maioria das vezes, e ela não se apresentou como filha do Romário e ninguém veio me alertar disso no momento, agora que eu estou sabendo que ela é filha dele. Eu sempre fui muito na minha. Sou tímido, não bebo, fico mais de canto. Quando eu conheço a pessoa, eu me solto mais. Sou assim. Entrei no mundo da internet agora, não conheço todos. Estive na Farofa ano passado, quase ninguém me conhecia, não falei com quase ninguém. Esse ano pra mim não mudou, mas agora as pessoas me conhecem, mas acontece que eu sempre estive lá, só que começaram a me enxergar quando saí do BBB.

O influenciador ainda continuou dizendo que tem dificuldade em interagir com pessoas desconhecidas, mas, que aos poucos, está se soltando com a galera do seu novo meio de trabalho.

Tenho dificuldade de interagir e chegar nas pessoas. Não conheço muito ainda, mas a cada dia faço mais laços nesse meio. Quem não gostou de mim porque passou do meu lado e eu não cumprimentei, deixem pra falar no dia que trocar uma ideia comigo ou peçam a opinião de pessoas que me conhecem de verdade! Estou super aberto a conhecer todo mundo, sério mesmo. Perdoem meu jeitão fechado de ser.